Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.2/ Di Vito: “Scossa massima prevedibile? Vicino alla magnitudo 5”

Ritorna alta la tensione e la paura ai Campi Flegrei per via delle numerose scosse di terremoto degli ultimi giorni. Dopo un periodo di relativa calma la terra è tornata a tremare in quella zona d’Italia, con ben 242 movimenti tellurici nell’ultima settimana, fra cui 42 nella giornata di martedì. A cercare di fare chiarezza su quanto stia accadendo, rassicurando nel contempo i residenti, è stato il noto Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, che parlando con i microfoni del quotidiano Il Mattino ha spiegato: «Tra 9 e 10 aprile scorso abbiamo registrato un sollevamento del suolo di 1 centimetro alla stazione del Rione Terra. Subito dopo la velocità di sollevamento sembra essere tornata ai valori precedenti registrati agli inizi dell’anno, anche se una stima più affidabile potremo farla soltanto con i dati delle prossime settimane».

«L’aumento della frequenza della sismicità di questi ultimi giorni è dunque riconducibile a questo salto di 1 centimetro tra il 9 e il 10 aprile. Un simile andamento, già verificatosi tra 21 e 23 settembre dello scorso anno, è stato registrato anche dalle altre stazioni geodetiche nei pressi del Rione Terra in un raggio di circa 2 km».

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: “SOLLEVAMENTO ATTUALE DI 1 CM AL MESE”

Dalle parole dell’esperto si evince quindi una stretta correlazione fra sollevamento del suolo e la ripresa dell’attività sismica ai Campi Flegrei, come del resto era intuibile. Il sollevamento si è verificato di preciso nella zona del Rione Terra della salla di Napoli, ed è di circa 118,5 centimetri (da gennaio 2011), di cui 22,5 centimetri a gennaio del 2023. «La media del sollevamento attuale – ha precisato Di Vito – è di 1 centimetro al mese, ci sono momenti di accelerazione e altri di decelerazione, un po’ come tra agosto e settembre dello scorso anno».

«L’energia sprigionata dalla magnitudo – ha continuato – riguarda l’accumulo di stress, ci sono rocce che riescono ad assorbire bene il sollevamento e altre no, ma tutte le scosse di queste settimane rientrano nella media di quelle registrate finora nei Campi Flegrei. Una cosa è certa, comunque. Finché ci sarà sollevamento del bradisismo ci sarà anche sismicità».

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: I DATI DEL SISMA DI OGGI E LE PREVISIONI DI DI VITO

Ma quale potrebbe essere la magnitudo massima nella zona dei Campi Flegrei? «Le stime e gli studi effettuati finora portano a una magnitudo massima di poco inferiore a 5 Md», conclude il direttore dell’Osservatorio Vesuviano.

Per la giornata di oggi l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato una scossa di terremoto ai Campi Flegrei con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) alle ore 4:01 di oggi, giovedì 18 aprile 2024, in una zona con coordinate geografiche pari a 40.8340 gradi di latitudine, 14.1320 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.











