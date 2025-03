E’ stata violentissima la scossa di terremoto Campi Flegrei registrata la scorsa notte, poco dopo l’una, un evento sismico di magnitudo 4.4 gradi che pareggia quindi quello del 20 maggio 2024, il più forte di sempre nella zona flegrea. I danni sono stati molti ed evidenti, con diversi calcinacci delle case che sono crollati in strada, finendo sulle auto, e solo per miracolo non si è verificato qualche ferito grave se non addirittura qualche vittima.

Una donna è stata soccorsa dopo essere rimasta schiacciata da un solaio, anche se fortunatamente non è in pericolo. Centinaia di persone, come da immagini circolanti sul web, si sono riversate in strada, sfidando il freddo e la pioggia, spaventate che la loro abitazione potesse crollare da un momento all’altro e nel quartiere Bagnoli i cittadini hanno fatto irruzione presso l’edificio ex Nato per avere un posto riparato, ma anche dei bagni, dove passare la notte.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, SCENE DI PANICO

Nel contempo il sindaco di Bagnoli ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, giovedì 13 marzo, mentre la protezione civile ha attrezzato diverse aree e punti di accoglienza, per appunto accogliere le persone che non hanno voluto passare la notte chiuse in casa: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

Scene di grande panico quelle che ci arrivano dalla zona flegrea, dove non sono mancati anche momenti di tensione fra i cittadini, esasperati dalle continue scosse, nonché le forze dell’ordine, che ovviamente stavano cercando di fare il loro lavoro, provando a calmare le persone. da segnalare che le scosse di terremoto Campi Flegrei sono state sette in totale nelle ultime ore, con la prima delle ore 20:51 della serata di ieri, con una magnitudo di 1.0 gradi. Quindi c’è stata quella devastante con una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter delle ore 1:25.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LO SCIAME SISMICO E L’ESASPERAZIONE DEI CITTADINI

Un minuto dopo un nuovo sisma di magnitudo 1.1 gradi, poi sempre in quegli istanti un’altra scossa con una magnitudo di 1.0 gradi. Alle ore 1:40 un’altra scossa di magnitudo 1.6 gradi, poi una di magnitudo 1.1 alle ore 1:47 e infine una di magnitudo 1.2 gradi alle ore 2:27. Fortunatamente i mezzi pubblici sono in circolazione, con l’EAV che ha fatto sapere che da controlli non sono risultati problemi, ma resta da capire invece cosa faranno la prossima notte i cittadini che hanno lasciate le proprie abitazioni “pericolanti”.

La situazione è ovviamente delicata e sulla pagina Facebook “Quelli della zona rossa Campi Flegrei” sono moltissimi i commenti di gente esasperata: “Ci sono eventi da giorni e le Autorità non hanno allestito neanche una struttura di accoglienza! Una vergogna”, e ancora: “Ma perché chiudono gli hub?le famiglie con bambini in mezzo alla strada ed è anche maltempo!!!si vergognassero”. Attendiamo eventuali notizie nel corso della giornata odierna.