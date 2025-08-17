Oggi si è verificata una nuova serie di scosse di terremoto Campi Flegrei: secondo l'Osservatorio Vesuviano dell'INGV il picco è stato di 2.2 di magnitudo

Dopo una settimana che sembrava essere stata piuttosto tranquilla dal punto di vista delle scosse di terremoto Campi Flegrei – tanto che il consueto bollettino dell’Osservatorio Vesuviano aveva certificato un calo degli eventi tellurici pari a circa il 30% di quelle rilevate nella settimana tra la fine di luglio e l’inizio di agosto -, in queste ore sembra essere in corso un nuovo sciame sismico con alcuni eventi leggermene superiori alla media di magnitudo a cui ci siamo abituati.

Prima di arrivare alle novità, vale certamente la pena ricordare brevemente – e comunque qui trovate tutti i dettagli del caso – che l’ultimo bollettino sulle scosse di terremoto Campi Flegrei ci aveva parlato di un totale di 53 differenti eventi tellurici rilevati nel corso della scorsa settimana: complessivamente si trattava di una 30ina in meno rispetto alla settimana ancora prima (quella tra il 28 luglio e il 3 agosto), con un corrispondente calo della magnitudo media e senza alcuno sciame sismico propriamente inteso.

Terremoto Campi Flegrei: oggi, 17 agosto 2025, sembra essere in corso un nuovo sciame sismico

Il bollettino di questa settimana – come sempre – verrà diramato attorno alla giornata di mercoledì e possiamo già immaginare che tutti e tre i dati che abbiamo appena citato saranno profondamente differenti: proprio in queste ore, infatti, sono state registrate numerose scosse di terremoto Campi Flegrei, con la giornata di oggi che ha fatto aumentare l’asticella della media di potenza e che sembra aver gettato i residenti dei Campi Flegrei nel centro di un nuovo sciame.

Alle ore 5:05 di notte, infatti, si è aperta una nuova “danza” di scosse di terremoto Campi Flegrei con il primo evento della giornata di oggi – domenica 17 agosto 2025 – che ha raggiunto una magnitudo di 2.2 sviluppatasi alla consueta profondità di appena 3 km rispetto al suolo terrestre; mentre dopo un quarto d’ora esatto si è registrato il secondo terremoto Campi Flegrei della giornata, con una magnitudo – in questo caso – stimata a 1.0 sulla scala Richter.

Ma non è tutto, perché quei due eventi e dopo circa tre ore di apparente quiete, la terra è tornata a tremare nuovamente sull’imponente ed estesa caldera vulcanica: alla 7:56, infatti, c’è stato il terzo terremoto Campi Flegrei della giornata con una magnitudo – nuovamente – pari a 1.0; mentre tra le 10:18 e le 13:03 si sono verificate altre tre scosse che sono oscillate tra 1.1, 1.4 e 1.6 di magnitudo sulla scala Richter.