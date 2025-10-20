Nella notte si è verificato un violento terremoto Campi Flegrei da 2.5 di magnitudo: in corso dalla notte di domenica uno sciame sismico

È stata una nottata – o, meglio, più di 24 ore, ma ci arriveremo – caratterizzata da un gran numero di scosse di terremoto Campi Flegrei quella appena trascorsa, specchio di un vero e proprio sciame sismico che non accenna ad attenuarsi e che sta causando il consueto panico tra la popolazione che vive sulla solfatara, aree tra le più sismiche (e pericolose) del mondo: complessivamente, allo stato attuale secondo l’INGV e l’Osservatorio Vesuviano sono già più di 60 le scosse di terremoto Campi Flegrei registrate da domenica notte al momento in cui scriviamo.

Partendo dalla rilevazione odierna, dopo un terremoto Campi Flegrei che ha chiuso la giornata di ieri allo scoccare delle ore 23:57 con una magnitudo di 2.2 sulla scala Richter, attorno alle ore 4:47 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha dato notizia di un nuovo sisma che è arrivato fino al grado di 2.5 magnitudo; mentre alle 7:15 se n’è registrato un altro da 1.1 di intensità: tutti gli eventi – come sempre – sono stati localizzati nell’area della solfatara con profondità sempre inferiori ai 3 km rispetto al suolo terrestre.

Queste tre scosse di terremoto Campi Flegrei, però, sono solamente le più intense tra le tantissime quotidianamente registrati dall’Osservatorio Vesuviano nell’area della solfatare tanto che quello in corso in questo momento è un vero e proprio sciame sismico che perdura ormai dai primissimi minuti di domenica 19 ottobre 2025: il terremoto Campi Flegrei che ha dato il via allo sciame, infatti, si è registrato a mezzanotte e 53 minuti di domenica con una magnitudo di 1.0 sulla scala Richter.

Complessivamente nel momento in cui scriviamo l’ultimo bollettino ufficiale sulle scosse di terremoto Campi Flegrei – diramato attorno alle 4 di notte di oggi (ovvero prima di quell da 2.5 di cui parlavamo prima) segnava di un totale di 55 differenti eventi, dei quali “solo” 10 superiori allo pari al grado 1 di magnitudo; ma includendo anche le scosse successive il computo complessiva supera facilmente i 60 eventi tellurici.