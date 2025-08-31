Terremoto Campi Flegrei di magnitudo Md 3.3 oggi avvertito a Pozzuoli e Napoli: ultime notizie Ingv, sciame sismico in corso nell'area

TERREMOTO CAMPI FLEGREI E SCIAME SISMICO: I DATI

Torna la paura a Napoli per il terremoto Campi Flegrei che si è verificato oggi: erano passate da pochi secondi le 16:10 di domenica 31 agosto 2025, quando la Sala Sismica dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv ha registrato una scossa sismica di magnitudo Md 3.3 sulla scala Richter.

Terremoto oggi a Firenze M 2.4/ INGV ultime scosse: stessa magnitudo per il sisma di Santa Croce Camerina

L’evento sismico è stato localizzato con maggiore precisione, infatti sono state fornite anche le coordinate geografiche dell’epicentro: 40.8182 di latitudine e 14.1415 di longitudine, a una profondità di un chilometro.

Le aree prossime all’epicentro comprendono diversi comuni della provincia di Napoli, tra cui: Pozzuoli (5 chilometri), Bacoli (6 chilometri), Quarto (7 chilometri), Monte di Procida (8 chilometri), Napoli e Marano di Napoli (10 chilometri), Calvizzano e Procida (11 chilometri), Qualiano e Mugnano di Napoli (12 chilometri), Villaricca e Giugliano in Campania (13 chilometri), Melito di Napoli (14 chilometri), Casavatore, Arzano e Sant’Antimo (15 chilometri).

Terremoto oggi a Messina, magnitudo 1.9/ INGV ultime scosse: lieve sciame sismico a Perugia

Ma non è l’unica scossa di terremoto che si è verificata a Napoli, dove infatti è in atto uno sciame sismico.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, INTERVIENE IL COMUNE DI POZZUOLI

Le scosse di terremoto Campi Flegrei che si stanno verificando oggi sono legate al fenomeno del bradisismo che caratterizza questo territorio. La scossa sopraindicata è stata seguita da altre di intensità minore, ma la caldera del vulcano torna a tremare.

Il fatto che questo sisma abbia avuto un ipocentro esiguo rappresenta uno dei motivi per il quale il terremoto è stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli, dove si verificano la maggior parte delle scosse sismiche dei Campi Flegrei.

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, magnitudo Md 2.3/ INGV ultime scosse: sisma vicino Pozzuoli e Bacoli

Intanto, il Comune di Pozzuoli ha già fatto sapere di aver ricevuto informazioni dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv in merito non solo alla scossa, ma allo sciame sismico che si sta verificando nella zona, infatti anche la Protezione civile sta monitorando la situazione e potrebbero esserci aggiornamenti in futuro fino a quando tale fenomeno sarà concluso. Già nelle scorse ore c’era stata una scossa a Cigliano, zona collinare di Pozzuoli, ma era stata di magnitudo Md 1.8.