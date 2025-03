TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE ULTIME SCOSSE

Continua a tremare la terra in Campania, ma fortunatamente in maniera meno forte rispetto agli ultimi giorni, con le scosse di terremoto Campi Flegrei che hanno riacceso la preoccupazione nella popolazione locale. L’ultimo evento sismico registrato dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv è quello delle 06:58 di oggi, domenica 16 marzo 2025, quando un sisma di bassa intensità è stato registrato sul Vesuvio, in particolare a latitudine 40.8237, longitudine 14.4300 e profondità a 0,4 chilometri.

Dunque, si è trattato di un terremoto superficiale, ma fortunatamente non forte. Infatti, per quanto riguarda la magnitudo, è stata bassa e pari a Md 0.4. In merito più precisamente alla zona dei Campi Flegrei, l’ultimo terremoto registrato è stato quello delle ore 03:20, ma la magnitudo non è attualmente disponibile. Ci sono, invece, le coordinate relative all’epicentro: longitudine 40.8245 e latitudine 14.1468, profondità a 1,4 chilometri, quindi vicino Pozzuoli.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO DEL SINDACO

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ammesso la sua preoccupazione in merito ai Campi Flegrei, ma nell’intervista resa a Repubblica ha spiegato che è per lui uno strumento per lavorare meglio. Il primo cittadino ha rivelato che il Capo dello Stato Sergio Mattarella si è attivato per informarsi sulla situazione nella zona, esprimendo la sua vicinanza e l’impegno dell’Italia per affrontare l’emergenza bradisismo. Manfredi ha ricordato che c’è un piano di emergenza, nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

Dunque, non è escluso l’allontanamento dei cittadini, ma solo in condizioni estreme, che al momento non ci sono. La zona resta controllata e non sono stati registrati danni strutturali, ma si sono verificati casi di distacchi di tramezzature e controsoffitto. D’altra parte, ci sono edifici in condizioni precarie che, senza manutenzione, rappresentano un rischio per i cittadini, che hanno la possibilità di chiedere sopralluoghi gratuiti in modo tale che i tecnici possano valutare la vulnerabilità degli edifici.