Terremoto Campi Flegrei oggi Md 2.9/ Ingv ultime notizie: sciame avvertito anche a Napoli, torna la paura

SCIAME SISMICO AI CAMPI FLEGREI: QUATTRO SCOSSE DI TERREMOTO

Uno sciame sismico è in corso nei Campi Flegrei, dove sono state registrate quattro scosse di terremoto di magnitudo superiore a Md 2.0 gradi sulla scala Richter nel pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio 2024. Il sisma di intensità più forte è stato registrato alle ore 15:10 ed è stato di magnitudo Md 2.9, con epicentro individuato con precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 40.8110, longitudine 14.1600 e ipocentro attestato ad una profondità di tre chilometri.

I dati sono stati forniti dalla Sala Operativa di Napoli dell’Osservatorio Vesuviano che fa capo all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Per quanto riguarda i Comuni in prossimità dell’epicentro di questo terremoto registrato ai Campi Flegrei, vengono citati Bacoli, Pozzuoli, Quarto, Napoli, Monte di Procida e Marano di Napoli, in provincia di Napoli.

TERREMOTO OGGI AI CAMPI FLEGREI: “TRE BOATI”

Paura e ansia tornano a far compagnia purtroppo ai cittadini che abitano nella zona dei Campi Flegrei, a un mese e mezzo circa dalla forte scossa di terremoto che aveva fatto scattare l’allarme. Nel frattempo, sui social crescono le segnalazioni da Fuorigrotta a Pozzuoli, passando per Bacoli e i quartieri occidentali di Napoli, da parte di chi ha avvertito distintamente le scosse di terremoto, parlando di tre boati.

Fortunatamente non vengono segnalati né feriti né danni, inoltre ci sono le parole di Mauro Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, a rassicurare i cittadini, spiegando che questo sciame sismico è in linea con la crisi bradisismi registrata nella zona dei Campi Flegrei, che viene monitorata attentamente e costantemente. Infatti, il Comune di Pozzuoli ha fatto già sapere che all’amministrazione è stato comunicato che è in corso uno sciame sismico. L’ultima scossa di terremoto delle quattro registrate è quella di magnitudo Md 2.5 avvenuta alle ore 15:14.

