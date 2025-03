TERREMOTO CAMPI FLEGREI, OGGI LA TERRA TREMA DI NUOVO

Non si placa l’attività sismica in Campania, con i Campi Flegrei al centro di nuove scosse di terremoto oggi, sabato 15 marzo 2025. Quella più forte registrata nella mattinata odierna è stata di magnitudo Md 3.9 ed è avvenuta a latitudine 40.8300, longitudine 14.1320 e ipocentro localizzato a una profondità di 3 chilometri. I dati sono stati raccolti dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, che ha fornito anche un elenco dei Comuni nel raggio di questo sisma.

In particolare, soffermiamoci su quelli più vicini all’epicentro, entro i 10 chilometri dallo stesso: si tratta di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, Calvizzano, Napoli e Qualiano. La scossa è peraltro avvenuto pure in diretta tv, perché l’inviata del Tg1 stava parlando della scossa di ieri quando ha avvertito il nuovo sisma: “La terra sta tremando proprio in questi secondi” (qui il video).

In mattinata, prima di tale scossa, 40 famiglie erano state sgomberate a Napoli, in piena zona Campi Flegrei, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, perché è stato ritenuto necessario a tutela dell’incolumità degli abitanti.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: SOPRALLUOGHI E VERIFICHE IN CORSO

Dopo la nuova scossa di terremoto, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, è intervenuto per annunciare che sono stati disposti nuovi controlli. Ai microfoni dell’Adnkronos, infatti, ha confermato di essersi spaventato anche lui per la nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, anche se l’evento bradisismico è stato di intensità più bassa rispetto a quello di giovedì, probabilmente perché il sisma è avvenuto a quasi 3 chilometri dalla Solfatara, che è al centro di Pozzuoli.

L’agenzia di stampa ha sentito anche Josi Della Regione, sindaco di Bacoli, che ha confermato il monitoraggio delle scuole, aggiungendo che si stanno allestendo altre due zone di attesa, una nel centro di Bacoli, l’altra al campo di calcio a Cuma. Nel centro di accoglienza già allestito, rivolto anche agli abitanti di Monte di Procida, stanotte hanno dormito 9 persone. “Una scossa pesante, si balla“, ha dichiarato il primo cittadino a proposito della scossa ai Campi Flegrei.