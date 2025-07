Terremoto Campi Flegrei oggi: nel corso della mattinata si è verificato uno sciame sismico con tre scosse di magnitudo sopra l'1.0

Nella giornata di oggi si sono verificate alcune scosse di terremoto Campi Flegrei, precisamente tre eventi iscritti in uno sciame sismico. I movimenti sono cominciati alle ore 11:05 della giornata di oggi, mercoledì 9 luglio 2025, e sono proseguiti fino alle ore 12:08, e al momento in cui vi scriviamo sembrerebbero essersi conclusi. La prima scossa di terremoto Campi Flegrei ha avuto una magnitudo di 1.1 gradi, quindi la seconda alle ore 11:14 di 1.6 e infine la terza di 1.5, tutte decisamente superficiali, così come da copione quando si parla di eventi sismici nella zona flegrea.

Fortunatamente non si sono verificati problemi o disagi, ma sono state – altra costante – le segnalazioni sul web e su Facebook, come ad esempio chi ha scritto: “Pozzuoli : lungomare Sandro Pertini, si è avvertita ma più come un botto che come una scossa”, e ancora: “Sentita e da poco un altro leggero tremolio”. Un utente precisa: “Solo un rumore e non ero sicura che fosse una scossa, via Napoli”. E ancora: “Avvertita via Napoli, pensavo di essermi impressionata poiché è stata strana”. Ma anche: “Via solfatara avvertite 2 distintamente”, e c’è chi scrive: “Ne stanno facendo tante , ho i cani spaventati”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, PUBBLICATO IL BOLLETTINO MENSILE

In attesa di comprendere se le scosse di terremoto Campi Flegrei sono esaurite, nella giornata di ieri è stato emesso il bollettino mensile riguardante tutti gli eventi sismici del mese di giugno nella zona flegrea.

Il numero di terremoti totali è stato di 513, e fra queste spicca senza dubbio quella di magnitudo 4.6 gradi del 30 giugno scorso, la più forte degli ultimi 40 anni e che fa il paio a quella del 13 marzo scorso sempre della stessa magnitudo. In merito al fenomeno del bradisismo non si registrano variazioni significative, con il sollevamento del suolo che si è assestato sugli 1,5 centimetri al mese da aprile ad oggi dopo un picco di 3 centimetri in pochi giorni a febbraio.

