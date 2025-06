Alle ore 3:57 si è verificata una scossa di terremoto Campi Flegrei con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter: i dettagli

Un nuova scossa di terremoto Campi Flegrei si è verificata nella giornata di oggi, martedì 24 giugno 2025. L’evento è stato fortunatamente molto leggero, visto che il sisma in questione ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato durante la notte passata, alle ore 3:57. La scossa ha avuto delle coordinate geografiche pari a 40.8190 gradi di latitudine 14.0898 di longitudine, mentre la sua profondità, il cosiddetto ipocentro, è stato come da copione molto superficiale, solo 3 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto Campi Flegrei/ 148 scosse nell'ultima settimana, 3 sciami sismici e bradisismo stabile

Fortunatamente si è trattata di una scossa di terremoto Campi Flegrei tutto sommato leggera, nonostante si temesse l’inizio di un nuovo sciame sismico che non è, fortunatamente, alla fine avvenuto. Pochi coloro che hanno commentato il sisma sui social e sul web, vista l’ora durante il quale si è verificato, altro indizio circa il fatto che la scossa fortunatamente non ha lasciato alcuna traccia. In attesa di eventuali nuovi movimenti tellurici, è importante l’appello della Caritas di Pozzuoli, che si è rivolta a coloro che hanno degli appartamenti da dare in affitto nella zona rossa, quella dove si concentra la maggior parte delle scosse di terremoto Campi Flegrei, chiedendo loro di affittare le stesse abitazioni agli sfollati.

Terremoto oggi, 8 Giugno 2025 Campi Flegrei M 2.1/ Ultime Ingv: epicentro superficiale a 5 km da Pozzuoli

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SUGLI SFOLLATI

Non va dimenticato che vi sono centinaia di persone che nell’ultimo anno sono state costretta ad abbandonare le proprie case, e questo drammatico evento è cominciato il 20 maggio del 2024, quando si era verificata una scossa di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter. Quindi lo scorso 13 marzo si era ripetuto il tutto, con un sisma di ben 4.6 gradi sulla scala Richter, il più forte degli ultimi 40 anni, e poi un’altra scossa superiore alla magnitudo 4.0, che aveva obbligato numerose famiglie a scappare dalle proprie abitazioni pericolanti. A loro il Comune ha dato degli alloggi temporanei, come ad esempio gli hotel, ma la convenzione è terminata ed ora queste persone cercano una nuova abitazione.

Terremoto Campi Flegrei/ 24 scosse nelle ultime 24 ore, danni a Pompei e sulla via Antiniana

Il problema è che molti proprietari non concedono le loro case in affitto senza determinate garanzie ed è per questo questo che padre Giuseppe Carulli, direttore della Caritas Diocesana di Pozzuoli, si è prodigato in questo appello di cuore, di modo che si possano aiutare tutte le persone che non hanno più un tetto sopra la testa e che sono ospitate da amici o parenti. Padre Carulli ha ricordato come queste famiglie ricevono un contributo minimo di 400 euro a componente, quindi cifre che crescono in base al numero di famigliari nonché alla presenza di disabili o di over 65. Fa quindi capire che sono delle persone che hanno dei soldi sicuri, anche se non possono ad esempio garantire di avere un lavoro a tempo indeterminato.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, “SFOLLATI HANNO NECESSITÀ DI TROVARE UN ALLOGGIO”

Lo stesso direttore della Caritas locale ha poi sottolineato che molti proprietari starebbero “aumentando sensibilmente i canoni di locazione”, di conseguenza ha chiesto un gesto di solidarietà nei confronti delle famiglie di sfollati, “hanno urgente necessità di trovare un alloggio”, aggiunge. In conclusione di intervento padre Carulli si è detto di auspicare che gli interventi di messa in sicurezza degli edifici che sono risultati essere pericolanti o comunque danneggiati dopo le numerose scosse di terremoto Campi Flegrei, vengano quanto prima messi in sicurezza, di modo che i loro proprietari possano rientrare in pieno possesso della propria abitazione in tempi rapidi, e concludendo che negli ultimi mesi la Chiesa, tramite la Caritas, è vicina a queste famiglie in difficoltà, “mettendo a disposizione le nostre risorse”.

La speranza quindi è che questa situazione di disagio nel disagio possa risolversi quanto prima e tutti possano rientrare nella propria casa: non si hanno ancora tempistiche certe a riguardo, chissà che prima dell’autunno non si possa raggiungere l’obiettivo.