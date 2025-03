Tornano le scosse di terremoto Campi Flegrei. Nella notte appena passata, quella da lunedì 10 a martedì 11 marzo 2025, si è verificato un nuovo sciame sismico che ha fatto tremare la zona flegrea, rovinando così il sonno ai residenti. I primi avvertimenti sono iniziati nella tarda serata di ieri, alle ore 21:55, quando è stata segnalata dall’Ingv una scossa di terremoto Campi Flegrei con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. Sembrava l’inizio di un nuovo sciame sismico che è rimasto comunque dormiente per diverse ore, fino alle ore 2:57, quando è avvenuta la prima delle sette scosse nel giro di un’ora e mezza circa.

Terremoto Campi Flegrei, 8 nuove scosse/ Picco di M 3.2 poco dopo mezzanotte, torna la paura

Il primo movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.0 gradi sulls scala Richter, poi alle ore 3:04 la scossa principale dello sciame, con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Sette minuti dopo, alle ore 3:11 un altro evento tellurico, questa volta con una magnitudo di 1.2 gradi, poi alle ore 3:44 una nuova scossa, con una magnitudo di 2.3 gradi. Alle 3:49, cinque minuti più tardi, il quinto sisma, con una magnitudo di 1.2, poi alle ore 3:51 un evento sismico di magnitudo 1.1 e infine la scossa delle ore 4:02, chiusura dello sciame sismico, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. Una notte decisamente agitata per i residenti causa queste scosse di terremoto Campi Flegrei continue e basta andare sui social per comprendere l’umore degli stessi.

Allarme CO2 nei Campi Flegrei/ Il vulcanologo avverte: "Il gas potrebbe salire fino ai piani alti"

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: I COMMENTI DEI RESIDENTI

Moltissimi quelli che si sono svegliati dal sonno e che sulla frequentatissima pagina Facebook “Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei”, hanno scritto: “Nuova scossa di terremoto alle 3:44, zona Arco Felice”, “Ora altra botta”. E ancora: “Che brutto periodo mamma mia sta pure piovendo”. Un’altra si domanda: “Ok non c’è correlazione ma ormai è una costante le fa sempre tutte di sera /notte… non ricordo più da quanto non dormo in maniera profonda e rilassata”.

E ancora: “Alle 04:07 tremava il pavimento, non ho capito se era un treno pesante o altro”, quindi: “Anche bello intenso stanotte”, ma anche: “Stavo dormendo così beneee ma perché sempre di notteee”, e così altri centinaia. Come vi ricordiamo spesso e volentieri, le scosse di terremoto Campi Flegrei vengono sempre avvertite indistintamente dai residenti, anche quelle con magnitudo vicino all’1.0 gradi sulla scala Richter, in quanto sono sempre superficiali, quindi a pochi chilometri sotto il livello del mare, e per via della particolare conformazione del suolo. Come si evince da questi messaggi, i residenti sono esasperati, soprattutto di notte, il momento della giornata in cui bisognerebbe rilassarsi per affrontare una nuova giornata di lavoro, ma che invece viene passato con un occhio aperto e uno chiuso da migliaia di persone.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale Ingv: 64 eventi sismici, aumenta il bradisismo

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: CO2 ANOMALA A NAPOLI

A complicare la situazione nelle ultime settimane ci si è messa anche la questione dell’anidride carbonica, con emissioni di CO2 che sarebbero superiori alla media in zona, complice il vulcano presente. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato dell’istituto Virgilio di Pozzuoli che era stato chiuso per delle emissioni anomale, poi riaperto, mentre è di queste ore la chiusura di un altro istituto scolastico della zona, quello di Napoli, l’alberghiero Rossini di via Terracina, dove le lezioni sono state sospese in via precauzionale per un’alta concentrazione di CO2 dopo l’intervento di ieri dei vigili del fuoco.

Dalle rilevazioni è emerso che vi era una concentrazione superiore al normale, leggasi 1,2 per cento contro 0,5, sia in alcuni locali quanto nei bagni annessi. Individuato anche un valore di acidosolforico pari a 17 ppm superiore a quello previsto dalla legge: dopo una nuova ispezione in serata i limiti sono rientrati nella normalità ma si è deciso, in via cautelativa, di tenere chiuso l’istituto in attesa di eventuali nuove rilevazioni e dopo un attento monitoraggio.