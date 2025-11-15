Terremoto Campi Flegrei, facciamo il punto della situazione con il consueto bollettino settimanale: ecco tutti gli eventi e il commento

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il consueto bollettino settimanale, pubblicato nelle scorse ore, con riferimento alla settimana 3-9 novembre 2025. L’Osservatorio Vesuviano ha reso noti tutti i dati in merito agli eventi sismici della zona flegrea della prima settimana piena di novembre, a cominciare dal numero di scosse totali, leggasi 165, un dato che è stato in lieve aumento rispetto ai sette giorni precedenti, quando in totale erano stati 149 i movimenti tellurici lungo la caldera.

Il sisma principale è stato quello di magnitudo 2.5 gradi, localizzato il 9 novembre scorso, mentre gli sciami sismici sono stati tre, così come vi avevamo prontamente riportato la settimana scorsa. Il più importante è stato quello da 29 scosse, avvenuto il 4 novembre scorso dalle ore 18:26, con una magnitudo massima di 2.4 gradi sulla scala Richter. Il 9 novembre sono state invece 26 le scosse localizzate dalle ore 5:03 e, infine, sei scosse di terremoto registrate dalle ore 12:40 del 7 novembre scorso, con una magnitudo massima di 2.2 gradi.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SU BRADISISMO E TEMPERATURE

Restiamo quindi ben lontani dal picco massimo di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter, il duplice evento di giugno e marzo scorsi, che ovviamente ha gettato nel panico la popolazione locale. C’è da segnalare, però, una notizia non tanto lieta in merito al fenomeno del bradisismo, ossia il sollevamento del suolo: dopo un lungo periodo in cui si è registrata una crescita di 1,5 centimetri al mese, al momento si sta registrando un sollevamento di ben 2,5 centimetri, quindi un centimetro in più rispetto alla media dell’ultimo periodo.

Tenendo conto dei dati sul bradisismo dal novembre 2005 a oggi, il suolo si è sollevato di ben 156 centimetri, quindi 64 centimetri in più rispetto al picco della crisi bradisismica degli anni ’80. Nel corso del 2025, invece, il sollevamento è stato pari a 18,5 centimetri, che diventano 36,5 se si prende in considerazione anche tutto il 2024. Chiudiamo con il punto sulla geochimica, in cui ancora una volta si conferma un riscaldamento del sistema idrotermale, con temperature nella fumarola della Solfatara che hanno registrato un valore medio di 166 gradi e massimo di 170 gradi.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO DELLA DOTTORESSA PAPPALARDO E DI MUSTO

Per avere un commento autorevole sul bollettino settimanale delle scosse di terremoto Campi Flegrei, il TgR Campania ha intervistato la dottoressa Pappalardo, numero uno dell’Osservatorio Vesuviano, che ha spiegato: “Abbiamo misurato la velocità di sollevamento del suolo e, da aprile a ottobre, avevamo 1,5 centimetri al mese di sollevamento, e adesso, dal 10 ottobre, si è avuto questo aumento del sollevamento a 2,5 centimetri e mezzo”. Quindi ha specificato: “L’allerta resta di livello giallo perché il fenomeno gradualmente sta andando avanti, ma rimaniamo nello stesso stato di attenzione del vulcano”.

Sull’aumento della temperatura della fumarola della Solfatara ha invece spiegato: “Da tempo registriamo un aumento del flusso di anidride carbonica e, di conseguenza, della temperatura del gas emesso, che ha raggiunto i 170 gradi centigradi. Ciò ci indica che il fenomeno del degassamento si sta intensificando”. Quindi ha concluso dicendo: “A ottobre abbiamo avuto più di 1.050 eventi sismici e, a novembre, più di 300, ma comunque eventi moderati: non abbiamo superato i 2.5 gradi di magnitudo massima”, ricordando che si tratta di “terremoti superficiali, tutti localizzati nei primi 3 o 4 chilometri; di conseguenza vengono avvertiti dalla popolazione anche se non sono molto intensi”.

Infine, le parole del geologo Pierluigi Musto, che, attraverso la sua pagina Facebook, ha fatto sapere che gli sciami sismici sono stati “prevalentemente localizzati a Pozzuoli. In particolare, uno degli sciami si è sviluppato verso Cigliano, un secondo verso la Solfatara, il terzo verso Pisciarelli”, aggiungendo che: “Complessivamente la sismicità si estende su più aree sismogenetiche, compresa la zona del golfo, nelle acque antistanti la zona di Baia-Bacoli, che per un certo periodo di tempo non aveva registrato eventi”.