Niente terremoto Campi Flegrei in queste ultime ore, al di là di una lieve scossa che è stata registrata al Vesuvio nella serata di ieri, poco dopo le ore 23:00, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. La zona della caldera continua quindi la sua attività in maniera tutto sommato tranquilla, confermando un trend positivo iniziato già da luglio, e che ha visto in netta diminuzione le scosse di terremoto Campi Flegrei negli ultimi due mesi, salvo qualche rara eccezione che non ha comunque causato grossi danni.

In attesa del nuovo bollettino sulle scosse di terremoto Campi Flegrei della settimana, e poi a fine mese di quello di settembre, andiamo a vedere quali sono state le principali notizie inerenti la zona delle ultime ore, a cominciare da quella sottolineata da Pozzuolinews24, riguardante le scuole. L’anno scolastico 2024-2025 è ormai prossimo a ricominciare e per l’occasione proprio il comune di Pozzuoli ha fatto sapere che renderà antisismiche tutte le scuole nel giro di breve tempo.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, A POZZUOLI MOLTE SCUOLE NON A NORMA

Quando si è verificata il famoso movimento tellurico del 20 maggio 2024, con una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter, la cittadina di Pozzuoli, essendo di fatto l’epicentro delle scosse di terremoto Campi Flegrei, ha visto numerosi edifici dichiarati inagibili, fra cui appunto anche alcune scuole.

Di conseguenza gli studenti che frequentavano quegli istituti saranno costretti da giovedì prossimo, 12 settembre, a recarsi presso un’altra scuola, ma i disagi dovrebbero essere solo temporanei. Entro quest’anno, quindi nel giro di circa tre mesi, l’assessore all’istruzione di Pozzuoli, Vittorio Festa, ha fatto sapere che saranno completati tutti i lavori di adeguamento sismico degli edifici del plesso Montenuovo, ma anche Artiaco e della scuola Diano. Nell’attesa, gli studenti che frequentano la Diano si recheranno presso il Plesso Anderson, appunto fino alle vacanze natalizie 2024, sempre che le tempistiche vengano rispettate.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, DALLE SCUOLE DI POZZUOLI AGLI EDIFICI ABUSIVI

L’assessore Festa ha quindi elencato tutti i problemi dei vari edifici scolastici che si sono ovviamente eccentuati negli ultimi mesi a cause delle frequenti scosse di terremoto Campi Flegrei, ma che verranno appunto adeguate anche grazie all’intervento del commissario straordinario nominato dal governo per l’emergenza, nonché dai fondi messi a disposizione in tal senso. In totale saranno ben 10 le strutture di Pozzuoli che entro pochi mesi diverranno completamente a norma.

E dalle scuole antisismiche passiamo agli edifici abusivi che sorgono nella zona della caldera e che a breve saranno battuti. Lo ha annunciato ieri il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, spiegando che nell’ultimo mese sono stati ben 12 gli edifici non a norma che sono stati fatti “deflagrare”, e in programma ve ne sono altri 60 proprio in zona flegrea. Si tratta di edifici che non hanno ottenuto le autorizzazioni e che vista la situazione delle continue scosse di terremoto Campi Flegrei, risultano doppiamente un pericolo.