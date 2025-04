Si è svolta nelle scorse ore l’audizione in Commissione Ambiente, presso la Camera, sulla questione delle scosse di terremoto Campi Flegrei. I movimenti tellurici sono diminuiti in maniera netta rispetto a soltanto un mese fa, con le continue e violente scosse di febbraio e marzo che si sono fortunatamente affievolite.

I fari restano comunque accesi sulla zona più attiva d’Italia per quanto riguarda i terremoti e il professor Mauro Rosi, si è soffermato in particolare sulle “esplosioni freatiche”, definendolo un “tema critico” sui cui la Commissione Grandi Rischi si è focalizzata negli ultimi tempi, anche attraverso il confronto con esperti di altri Paesi come ad esempio il Giappone e la Nuova Zelanda, dove le forte scosse di terremoto non sono una rarità.

In ogni caso il livello di allerta resta giallo, non c’è necessità di passare all’arancione, anche perchè gli addetti ai lavori non vedono un rischio imminente legato ad una particolare scossa o ad una eruzione.

Rosi ha poi precisato, sempre sul tema delle esplosioni freatiche, che si tratta di fenomeni pericolosi in quanto sono complicati da monitorare e prevedere, anche se comunque precisa che attualmente “non vi sono evidenze”, circa il fatto che queste esplosioni freatiche si possano verificare ai Campi Flegrei, indipendentemente dalla risalita del magma.

Di conseguenza, una volta che i tecnici individuano questo fenomeno (quello appunto magmatico), a quel punto si riesce ad “intercettare” anche l’esplosione freatica.

In merito alla possibilità di terremoti ancora più potenti rispetto a quello di 4.6 gradi sulla scala Richter verificatosi il 13 marzo, l’esperto precisa che la magnitudo 5.0 gradi è quella “massima prevista”, e si potrebbe verificare solamente in una condizione, ovvero, che “tutte le fagli si attivino insieme”, di conseguenza parliamo di un evento sismico con una bassa probabilità, anche se ovviamente probabile.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO DI CICILIANO

Nel corso dell’audizione era presente anche il numero uno della protezione civile, Fabio Ciciliano, che si è soffermato invece sull’evacuazione della popolazione che risiede nella zona rossa, precisando che si tratta di un aspetto che non viene preso in considerazione visto che le scosse di terremoto Campi Flegrei, così come quelle in qualsiasi altro angolo della terra, sono imprevedibili.

Diversa invece la situazione se dovesse verificarsi una eruzione, in quel caso si potrebbe mettere in atto un piano di allontanamento della popolazione dalle proprie abitazioni, precisa ancora Ciciliano. Dopo l’evento sismico di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter, sono state presentate 970 richieste di sopralluogo alle proprie abitazioni, di cui quasi la metà provenienti da Pozzuoli (precisamente 489), quindi 431 da Napoli e il resto da Bacoli.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, FRA SGOMBERI E CITTADINI CHE CHIEDONO DI RIENTRARE

In merito invece al numero di strutture sgomberate, sono state 129 al 31 marzo dopo i controlli in merito alla “tenuta” dell’abitazione o meno e gli sfollati che non hanno voluto o potuto trasferirsi da parenti o amici, sono stati messi in cinque diverse strutture predisposte dai Comuni.

Intanto i residenti di Bagnoli sono stati sentiti da RaiNews proprio a proposito degli sgomberi, e sperano di poter tornare nelle proprie abitazioni il prima possibile.

Un signore racconta: “Abbiamo attivato un ingegnere strutturale per fare dei controlli che ci ha detto che forse i danni erano meno gravi di quelli che ci erano stati prospettati”, mentre una donna aggiunge: “Io mi sono trasferita da mio fratello con la speranza che adesso ci diano una buona notizia, è bruttissimo stare fuori da casa, ma stare nelle case lesionate è ancora più brutto”.

In questo momento fa paura molto il tempo – aggiunge un altro cittadino di Bagnoli riferendosi alla possibilità di rientrare nella propria casa – ci è stato prospettato non prima di 4 o 5 mesi, un lasso di tempo che mette a dura prova la vita quotidiana di una famiglia”.