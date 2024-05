Terremoto Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico/ Scosse fino a M 2.8

Ancora movimenti tellurici nella zona dei Campi Flegrei, dove sabato 18 maggio l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato una serie di terremoti. Dalle 6:06 della mattina, si è verificato uno sciame sismico notevole nell’area. Il terremoto di magnitudo più alta è stato registrato alle 6:30 della mattina. Il Dipartimento della Protezione Civile si è subito messo in contatto con le sedi locali per verificare la situazione: la scossa più forte è stata avvertita dalla popolazione ma senza danni segnalati.

A fare il punto su quanto accaduto il 18 maggio ai Campi Flegrei è stata proprio l’Ingv, che ha precisato: “Dalle ore locali 06.06 del 18 maggio 2024 (UTC 04:06 del 18/05/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei che, fino alle ore 9:30 locali, ha fatto registrare in via preliminare 16 terremoti con Magnitudo durata (Md) ≥ 0.0 (16 localizzati) e una Magnitudo massima (Md) di 2.8 (±0.3)”. Inizialmente il sisma di magnitudo 2.8 era stato valutato 3.7 ma è stata effettuata in seguito una nuova valutazione. Come spiegato dall’Ingv “la sovrastima iniziale dell’evento è stata causata da una sovrapposizione di numerosi piccoli eventi immediatamente successivi che ne hanno falsato la lettura preliminare”.

Terremoto Campi Flegrei, nessun danno strutturale

In seguito allo sciame sismico ai Campi Flegrei, si sono attivati anche i primi cittadini. Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che fin dall’inizio è stato in prima linea nel dare informazioni corrette e rassicurare i cittadini, ha spiegato che non sono stati riscontrati danni a persone o cose nonostante la scossa di 2.8. Nonostante ciò, viste le numerose segnalazioni, sono state controllate varie abitazioni ma non sono risultati esserci danni strutturali. La situazione è stata definita come “sotto controllo” all’Adnkronos.

E ancora il sindaco ha spiegato: “Stiamo facendo controlli di vulnerabilità sismica degli edifici attraverso la Protezione Civile, ci prepariamo alla seconda prova per l’attuazione del piano espositivo sul bradisismo, a fine maggio. Inoltre, i cittadini avranno brochure su piani di evacuazione, andranno a tutti gli abitanti di Bacoli”.

