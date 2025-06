Mattinata complicata in Campania per una serie di scosse di terremoto Campi Flegrei ravvicinate. All’alba di oggi, giovedì 5 giugno 2025, l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha infatti registrato una serie di eventi sismici in corso, fra cui quello principale di magnitudo 3.2 gradi, tutte scosse chiaramente avvertite.

Il comune di Pozzuoli ha diffuso una nota attraverso cui ha appunto avvisato la popolazione locale di uno sciame sismico in corso, parlando di “almeno 4 eventi nell’arco di 30 minuti”, precisando che in totale gli eventi sismici sono stati “più di dieci in un’ora”, tenendo conto anche di quelli leggerissimi, con una magnitudo compresa fra lo 0 e l’1.0 gradi sulla scala Richter. Secondo quanto rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano, le scosse di terremoto Campi Flegrei principali sono state 4, tutte comprese fra le ore 6:39 e le ore 6:50, quindi nell’arco di undici minuti. La prima ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, quindi la seconda alle ore 6 e 44 minuti con una magnitudo di 2.3 gradi.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, COSA E’ SUCCESSO

Alle ore 6:48 la terza,m la più forte, con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter e infine l’ultima (sembrerebbe almeno per il momento), di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter registrata appunto alle ore 6:50. Come da prassi si è trattato di scosse di terremoto molto superficiali, tutte con un ipocentro pari a 3 chilometri circa sotto il livello del mare, di conseguenza gli effetti sono risultati amplificati.

Ed in effetti sono state moltissime le persone che hanno avvertito questi eventi sismici, così come traspare dalla pagina Facebook Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei, in cui si leggono commenti del tipo: “Io ne ho sentite tre o quattro è l’ultima è stata la più forte”, e ancora: “Quella delle ore 6:50 è stata una bella botta, di quelle che non si sentivano da tempo. Ogni tanto ci ricorda che esiste e che non dobbiamo mai dimenticarci della sua presenza, specie quando sembra apparentemente dormiente”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LA REAZIONE DEI RESIDENTI

Ma anche: “Pianura fortissima, a casa mia ballava tutto”, così come: “Bagnoli, la prima è stato più un rumore che un movimento”, ma anche: “6:48 nuova scossa, avvertita anche a Monteruscello!”. Insomma, scosse che hanno una magnitudo molto leggera, visto che terremoti di questa scala non provocano quasi mai danni, ma che vengono udite in maniera indistinta dalla popolazione locale, proprio per via del fatto che hanno una bassa profondità, e risultando molto vicine al terreno e per questo amplificate nei loro effetti.

Il più delle volte sono anche accompagnate da dei boati piuttosto sinistri che non fanno altro che aumentare l’ansia nella popolazione locale. Ora gli addetti ai lavori cercheranno di capire se questo sciame sismico potrebbe essere susseguito da altri eventi di natura simile o meno: vedremo quello che accadrà nel corso della giornata.