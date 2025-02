Una nuova scossa di terremoto Campi Flegrei nella notte, l’ennesimo evento sismico registrato nella zona flegrea nelle ultime ore. Fortunatamente la situazione sembra in miglioramento e dopo le ultime 72 ore in cui di fatto è stato un lunghissimo sciame sismico, nella giornata di oggi, giovedì 20 febbraio 2025, e in parte di quella di ieri, le scosse sono nettamente diminuite. Questa notte si è verificato una scossa di terremoto Campi Flegrei alle ore 2:34 con una magnitudo di 2.3 gradi, l’ultima prima del doppio sisma di ieri pomeriggio, ore 15:55, quando in serie la terra ha tremato con due eventi sismici di magnitudo 3.0 e 3.1.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI/ Portar via i fragili e soli, l’unica misura per salvarli dal gigante che dorme

Nessuno sa dire se lo sciame sismico è terminato o proseguirà nelle prossime ore, certo è che da qualche giorno a questa parte ai Campi Flegrei è tornata la paura, e sono ancora moltissime le persone che hanno deciso di passare la notte in auto, lontane dalla propria abitazione, per paura che possa accadere qualcosa di brutto. Il Comune di Pozzuoli, epicentro delle scosse di terremoto Campi Flegrei, ha messo a disposizione una zona attrezzata, sperando che possa essere smantellata quanto prima in quanto significherebbe che l’emergenza sarebbe in qualche modo passata.

Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico/ Due scosse di magnitudo 3.0 e 3.1 gradi

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL REPORT DEGLI SCORSI 7 GIORNI

Nel frattempo è stato pubblicato il consueto bollettino sulla situazione Campi Flegrei, quello relativo alla settimana che va dal 10 al 16 febbraio 2025, e durante il quale sono stati registrati ben 335 movimenti tellurici, quindi più o meno cinquanta al giorno negli scorsi sette giorni. Si tratta di un dato in forte aumento rispetto alla settimana precedente, derivante ovviamente dalla situazione in evoluzione nei tempi più recente.

La scossa principale è stata quella localizzata alle ore 14:30 e alle ore 23:19 del 16 febbraio, un evento sismico con una magnitudo di 3.9 gradi sulla scala Richter, mentre per quanto riguarda il sollevamento del suolo, il bradisismo, il valore si assesta fra gli 0,5 e l’1 centimetro, anche se a riguardo servirà attendere cosa accadrà nelle prossime settimane per capire se il trend si è invertito rispetto a quanto accadeva fino a pochi giorni fa.

Terremoto Campi Flegrei, centinaia di scosse/ Picco massimo di M 3.1, i cittadini di Pozzuoli hanno paura

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, FANNO DISCUTERE LE PAROLE DI CICLIANO

Si segnalano infine le dichiarazioni del capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, che hanno fatto un po’ discutere. In occasione di un recente incontro sulla scosse di terremoto Campi Flegrei, con molti residenti della zona, Ciciliano ha spiegato che qualora si dovesse verificare una scossa di magnitudo di 5 gradi, i palazzi cadrebbero e ci sarebbero dei morti.

Per Emilio Borrelli Ciciliano “non voleva dileggiare i cittadini”, ma probabilmente raccontare la pura verità, mentre gli industriali e i costruttori di Napoli non ci stanno e parlano di dichiarazioni “di assoluta gravità” per cui serve fare un chiarimento. La popolazione ai Campi Flegrei ha bisogno di essere rincuorata e rassicurata, ma in che modo?