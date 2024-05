Terremoto Campi Flegrei, sfollati a Pozzuoli/ Convivere con il bradisismo e una possibile scossa di grado 5

Terremoto Campi Flegrei, continuano le scosse sul territorio dopo quella più intensa di grado 4.4 la notte tra il 20 ed il 21 maggio. Una situazione che ha fatto scattare il piano di emergenza della protezione civile in previsione di uno sciame sismico che potrebbe durare ancora per molto tempo e soprattutto con la probabilità che possa verificarsi una scossa più forte. Anche se gli scienziati hanno confermato che non dovrebbe comunque superare il 5 grado di magnitudo sulla scala Richter. I residenti di Pozzuoli, tra rabbia e disperazione, hanno raccontato al Quotidiano Nazionale le difficoltà che stanno vivendo. Molte famiglie infatti si trovano costrette a restare all’interno delle tende per gli sfollati, dopo il piano di evacuazione, che ha svuotato anche il carcere femminile.

Nonostante le rassicurazioni degli esperti vulcanologi e sismologi, la tranquillità non c’è. Perchè, è impossibile convivere con il bradisismo, e la preoccupazione della popolazione che non si fida più delle autorità, è un altro dei problemi da affrontare. Conferma anche il sindaco Gigi Manzoni: “Non è una situazione facile, la maggiore criticità è dovuta alla preoccupazione della popolazione“.

Terremoto Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: “I cittadini non si fidano delle rassicurazioni della comunità scientifica”

Pozzuoli, dopo l’ultima scossa di grado 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni, è una città svuotata. Il piano di evacuazione previsto dalla protezione civile per il rischio di dover innalzare il livello di allerta ha costretto i cittadini a cercare riparo nelle tende della Protezione Civile. Molti accusano il governo di non aver fatto abbastanza e chiedono ulteriori interventi e sismabonus. Il ministro Musumeci ha annunciato che saranno presto attivate nuove misure, in linea con quelle già approvate con il decreto legge dello scorso ottobre. Nel frattempo, l’allerta prosegue, e le scosse di terremoto continuano.

Per questo motivo, le scuole resteranno chiuse, e proseguono i sopralluoghi di sicurezza per stabilire se le famiglie potranno tornare o no in casa. Tuttavia, come conferma il sindaco di Pozzuoli, molte persone preferiranno restare fuori, perchè anche se l’Ingv ha assicurato che è altamente improbabile che si verifichi una scossa superiore a 5, la paura resta molto alta. Perchè anche se fosse di poco inferiore, i timori sono soprattutto per i palazzi del centro, che difficilmente reggeranno ad un nuovo forte evento sismico.











