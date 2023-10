Terremoto Campi Flegrei/ Sindaco Pozzuoli: “Serve attivare servizio psicologico per la popolazione”

Le continue scosse di terremoto registrate nelle ultime settimane ai Campi Flegrei stanno provocando non poco stress a tutti i residenti della zona flegrea, di conseguenza le amministrazioni locali si stanno attivando per affiancare la popolazione, anche dal punto di vista psicologico. Lo ha spiegato chiaramente Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, parlando con i microfoni del quotidiano Il Mattino: «Lo sciame sismico di ieri (lunedì ndr) non è il primo e non sarà neanche l’ultimo, come hanno spiegato bene i vulcanologi e gli esperti. Per questo mi sono incontrato con l’ordine degli psicologi della Campania per attivare un servizio di supporto psicologico alla popolazione, fortemente provata dagli effetti del bradisismo nell’area flegrea».

Nella giornata di lunedì sono state otto le scosse di terremoto registrate ai Campi Flegrei dai sismografi dalle ore 11:00 fino alle 12:30 circa, fra cui la più importante di 3.6 gradi di magnitudo che ha provocato il panico in una popolazione, come detto sopra, già provata dai continui movimenti tellurici. Manzoni ha quindi voluto ribadire al presidente dell’ordine campano degli psicologi, Armando Cozzuto e al referente del gruppo di lavoro psicologia dell’emergenza, Ciro Mayol, circa la necessità di accelerare la partenza del progetto di assistenza psicologica. Il quotidiano campano sottolinea come le “ansie e le preoccupazioni causate dal bradisismo dilagano”, nonostante le esercitazioni, l’esistenza dei piani di evacuazione e le rassicurazioni degli esperti, che hanno fatto sapere più volte che la zona flegrea resta sotto stretto monitoraggio.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: SCENE DI APPRENSIONE NELLE SCUOLE

«Il sisma è stato avvertito da tutti noi e la macchina comunale si è messa all’opera per attivare tutti i controlli, in sintonia con polizia locale e protezione civile come si fa sempre – ha aggiunto ancora il sindaco Luigi Manzoni -. Dalle nostre verifiche, la città ha reagito bene, senza lasciarsi prendere dal panico e senza cedere ad allarmismi. Abbiamo contattato le scuole, che hanno attivato i protocolli di sicurezza che consistono nell’uscire dalle classi per poi rientrare dopo qualche minuto».

Continuando a parlare delle recenti scosse di terremoto ai Campi Flegrei il sindaco Manzoni ha aggiunto: «Non ci sono pervenute segnalazioni di danni tali da creare forte preoccupazione. Ne abbiamo discusso domenica scorsa in occasione della campagna di comunicazione “Io non rischio” della protezione civile nazionale e regionale. Dobbiamo convivere con questo fenomeno e lo stiamo facendo nel migliore del modi possibili». L’apprensione lunedì è stata alta, soprattutto nelle scuole e fra i genitori spiega ancora Il Mattino, con molti mamma e papà che hanno preferito prelevare i figli prima della campanella di uscita.

