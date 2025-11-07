Terremoto Campi Flegrei: si è tenuta una interessante esercitazione con la presenza di più di un centinaio di studenti a Napoli, come è andata

Approfittando di una giornata di calma, con nessuna scossa di terremoto Campi Flegrei che si è verificata nelle ultime ore – dopo quelle numerose degli scorsi giorni – nella giornata di ieri, giovedì 6 novembre 2025, è andata in scena la seconda giornata di esercitazioni nella zona flegrea.

Si è trattato di un evento particolarmente interessante, visto che allo stesso hanno preso parte ben 144 studenti della zona, che si sono ritrovati nelle aree predisposte per dare vita all’esercitazione programmata dalla Protezione Civile, nonché dalle istituzioni e autorità locali. Il quotidiano Repubblica, presente in loco, ha intervistato alcune delle ragazze che hanno preso parte all’esercitazione, come ad esempio Ginevra, che ha spiegato: “È andata molto bene, benissimo. È importante partecipare a queste esercitazioni perché non si crea casino, ci aiuta molto se mai dovesse succedere qualcosa”.

Un’altra studentessa ha aggiunto: “È un rischio che consideriamo reale, noi abitiamo in zone abbastanza pericolose e devono esserci accortezze che dobbiamo conoscere. Meno male che la scuola ci ha dato questa occasione. Io abito a Fuorigrotta – ha continuato – avverto i terremoti perché sono vicino ai Campi Flegrei, si sentono abbastanza spesso anche in maniera forte, ed ho paura così come la mia famiglia”. Quindi ha concluso: “Farò da mediante e avviserò la mia famiglia di tutti questi passaggi che devono avvenire”. Infine, una terza ragazza sentita sempre durante le esercitazioni: “Una mattinata costruttiva, è stata molto utile. Ringraziamo i professori e ci aiuta a gestire meglio questa emergenza. Io abito a Pianura, quindi in caso di evacuazione andrei in Puglia, ma oggi simulo verso la Sardegna”.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, COSA E’ SUCCESSO DURANTE L’ESERCITAZIONE

La giornata di esercitazione di ieri, dopo quella di mercoledì a cui hanno preso parte in particolare i posti di comando, ha simulato una possibile forte eruzione dei Campi Flegrei, situazione che – precisiamo – al momento non è prevista secondo quanto riferiscono gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché dell’Osservatorio Vesuviano. Come anticipato da una studentessa intervistata, ieri si è simulata una vera e propria evacuazione, con gli studenti (120 + 15 insegnanti) che hanno percorso il tragitto che dovrebbero eventualmente fare nel caso in cui si dovesse rendere necessaria un’evacuazione di massa.

Nel dettaglio, il gruppo si è spostato presso Piazza Vittoria, nonché Piazza San Luigi e Piazza Sannazaro, a Napoli. Per arrivare ai punti di evacuazione le persone sono state caricate sui bus dell’ANM predisposti, dopodiché sono state trasferite presso la Stazione Marittima e da lì verrebbero poi smistate verso altre regioni d’Italia, così come previsto dal piano. Si parla di Sardegna e Sicilia via nave, dalla Stazione Marittima, ma anche Lombardia e molte altre regioni sarebbero pronte ad accogliere gli sfollati. Si è trattato di un’esercitazione molto importante, di modo da “allenare” la popolazione a come muoversi in caso di rischio reale, anche se, ovviamente, un conto è vivere un’esperienza in una situazione sotto controllo, un’altra invece in caso di panico generalizzato.



TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LE PAROLE DI CICILIANO

All’evento erano presenti diversi rappresentanti delle istituzioni, fra cui anche il numero uno della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha confermato l’allerta gialla per i Campi Flegrei, avendo sottoscritto l’apposito decreto.

Ha comunque spiegato che “non si tratta di nulla di nuovo” e che il fatto che i livelli siano stati ufficializzati in questi giorni e, nel contempo, si sia tenuta l’esercitazione, rappresenta solo una coincidenza casuale, ricordando infatti che l’esercitazione di ieri a Napoli era in programma da diversi mesi. Ovviamente la speranza è che più persone partecipino a queste iniziative e che, nel contempo, le scosse di terremoto ai Campi Flegrei continuino a restare al di sotto di una determinata soglia.