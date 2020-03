Terremoto Cosenza M 2.0/ Ingv ultime scosse, sisma anche ad Accumuli

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 marzo, non si sono verificate scosse di terremoto. Le ultime significative sono quelle di ieri sera, a cominciare da un evento tellurico avvenuto in Calabria, in provincia di Cosenza. Come riferiscono i professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 23:40 di ieri, in quel di Montalto Uffugo, si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento ha avuto coordinate geografiche pari a 39.43 gradi di latitudine e 16.22 di longitudine, mentre la profondità è stata di 9 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto ha interessato i comuni vicini all’epicentro, leggasi Luzzi, Rose, San Benedetto Ullano, Lattarico, San Vincenzo La Costa e Castiglione Cosentino. Le città più vicine all’epicentro sono state invece Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro e Crotone, dislocate fra i 15 e gli 85 chilometri di distanza.

SCOSSA DI TERREMOTO IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Un altro sisma è stato segnalato dall’Ingv alle ore 20:55 di ieri sempre nella regione Calabria, questa volta in provincia di Reggio. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, con un epicentro di 10 chilometri sotto il livello marino. I paesi che hanno avvertito la scossa sono stati quelli di San Lorenzo, Condofuri, Bagaladi, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco e Bova, mentre, a livello di città, si segnalano Reggio Calabria, Messina, Acireale e Catania, distanti fra i 20 e gli 85 chilometri dall’epicentro. Le due scosse di terremoto verificatesi nelle scorse ore in Calabria, non hanno provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti, essendo state decisamente lievi. Infine segnaliamo un ultimo movimento tellurico alle ore 20:00 spaccate in quel della regione Lazio, in provincia di Rieti. Il terremoto di magnitudo 2.0 gradi ha interessato da vicino il comune di Accumoli, nonchè quelli limitrofi di Arquata del Tronto, Norcia, Cittareale, Cascia e Amatrice. L’evento sismico, anche in questo caso, non ha avuto conseguenza alcuna.

