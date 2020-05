Terremoto Creta M 6.6 e allerta tsunami/ Paura in Grecia: gente in strada ad Atene

Pubblicità

Una violenta scossa di terremoto è avvenuta oggi, sabato 2 maggio 2020, a Creta. Talmente forte che è stato diramata allerta tsunami. L’allarme è scattato alle 14:51, ora italiana, quando si è verificato un sisma di magnitudo Mwp 6.7 ad una profondità di 10 chilometri. Secondo l’Usgs (United States Geological Survey), la magnitudo è stata 6.6 e l’epicentro invece è stato individuato nel Mediterraneo a sud dell’isola greca, ad una profondità di 17 chilometri. Non c’è convergenza nei dati al momento: il sito Earthquaketrack, ad esempio, individua l’ipocentro a 16 chilometri di profondità e epicentro a Nel Anatoli, nella parte sud dell’isola. Per ora le autorità della Grecia non hanno diffuso informazioni su eventuali danni che il terremoto può aver causato a cose o persone, né ci sono indicazioni su eventuali vittime. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, è stata diramata l’allerta tsunami. L’evento è stato percepito distintamente anche ad Atene. La popolazione è scesa in strada impaurita.

TERREMOTO A CRETA E ALLERTA TSUNAMI: PAURA IN GRECIA

In attesa di dati definitivi sul terremoto registrato, si segnala la paura scatenata in Grecia dal sisma. La potente scossa è stata infatti avvertita distintamente non solo dalla popolazione locale (soprattutto a Heraklion e Lassithi), ma anche sul continente. Pare che sia stata avvertita fin sulle coste di Israele. Non è ancora chiara l’entità dei danni, ma le zone più colpite dal sisma risultano essere quelle che si trovano sulla costa meridionale di Creta. Come evidenziato dall’Agenzia Nova, da giorni nell’area circostante l’isola greca si stanno avvertendo scosse di varia intensità. Questa però è quella più forte registrata finora. Al momento non si segnalano danni, anche se in tutta l’area del Mediterraneo orientale continua a registrarsi una forte attività sismica, oltre che in Grecia, anche in Turchia.





