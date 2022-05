Terremoto Firenze oggi M 3.7: epicentro Impruneta/ Forte scossa, persone in strada

Un terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito oggi, martedì 3 maggio, la provincia di Firenze: l’epicentro è stato a Impruneta ad una profondità di 10 chilometri. La scossa, registrata alle 17:50, era stata preceduta da altre minori, sempre con il medesimo epicentro, di magnitudo 1.8 alle ore 17:41 e 1.1 alle ore 17:48. Ne è poi seguita una, a distanza di un’ora, di magnitudo 1.5, a una profondità di 6 km e a un chilometro di lontananza da quella principale.

La paura tra la popolazione è stata tanta. In tanti sono scesi in strada a seguito della scossa più forte per timore che se ne susseguissero altre, ma per fortuna le successive sono state di lieve entità. Immediate anche le reazioni sui social network: “È stata una scossa forte e ondulatoria”, hanno scritto in tanti. L’allarme è scattato non soltanto a Firenze, ma anche nelle città vicine come Siena. La situazione sembrerebbe però essere adesso sotto controllo.

Terremoto Firenze oggi M 3.7: epicentro Impruneta. Non si sono registrati danni a cose o persone

Il terremoto di oggi a Firenze, di magnitudo 3.7 con epicentro a Impruneta a 10 chilometri di profondità, non sembrerebbe avere causato danni di seria entità a cose né tantomeno a persone. “Al momento non ho ricevuto alcuna segnalazione di danni sul territorio di Impruneta”. A dirlo è stato il sindaco Alessio Calamandrei. “In ogni caso mi sono subito messo in contatto con le forze dell’ordine e con l’assessore regionale Monia Monni, siamo a lavoro per monitorare la situazione. Se la magnitudo sarà confermata, si tratterebbe di una scossa quasi identica al terremoto del 2015, che non creò particolari disagi”.

“Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici”, ha annunciato invece il presidente della Regione Eugenio Giani. Molti palazzi sono stati evacuati, ma soltanto per precauzione.











