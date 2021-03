TERREMOTO GIAPPONE MAGNITUDO 7.2/ Centrali nucleari sotto controllo e treni sospesi

Terremoto di magnitudo 7.2 gradi sulla scala Richter verificatosi oggi in Giappone, nei pressi della prefettura di Miyagi. La zona interessata è stata la stessa colpita dieci anni fa dall’ormai nota catastrofe che devastò la regione del Tohoku, creando ingenti danni anche presso la centrale nucleare di Fukushima. Fortunatamente il terremoto di oggi in Giappone non ha avuto gli stessi effetti catastrofici e l’allarme tsunami, diramato subito dopo la scossa, è rientrato. Le autorità hanno segnalato, come riferisce La Stampa, due anziani coinvolti in degli incidenti domestici presso le proprie abitazioni, ma la coppia non versa in gravi condizioni.

Terremoto oggi Pesaro M 2.5/ Ingv ultime notizie, scosse anche in Campania e Sicilia

Nessuno danno invece a livello di edifici, al punto che il canale televisivo Nhk parla di condizioni «vicine alla normalità». Subito controllata la centrale nucleare Tokai, che risulta essere completamente integra, mentre i treni superveloci Tohoku Shinkansen sono stati sospesi tra Hachinohe e Omiya. Le autorità hanno consigliato alla popolazione di abbandonare la fascia costiera fino a che non si avrà la certezza che lo tsunami non colpirà la costa. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Terremoto oggi Foggia M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa a San Giovanni Rotondo

TERREMOTO GIAPPONE MAGNITUDO 7.2: ALLERTA TSUNAMI, ONDA COLPISCE CITTÀ DI MIYAGI

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.2 gradi sulla scala Richter si è verificata questa mattina in Giappone. Il sisma è stato registrato di preciso alle ore 18:09 locali, quando in Italia erano le 10:09 di mattina, quindi, poco più di un’ora fa. Numerose le testate che hanno riportato la notizia, a cominciare dal Quotidiano.net, che racconta di come l’epicentro del terremoto sia stato la zona di Ishinomaki, lungo la costa nord est dell’isola nipponica. In particolare sarebbe stata colpita la città di Sendai (circa una sessantina di chilometri di distanza), nella prefettura di Miyagi. In merito all’ipocentro, la profondità, è stato segnalato di 60 chilometri sotto il livello del mare, un sisma quindi non superficiale ma nemmeno così profondo. Subito in allerta i media locali, a cominciare da una delle emittente più note del Giappone, Nhk, secondo cui sarebbe stato diramata un’allerta Tsunami, e un’onda alta un metro avrebbe già raggiunto le coste di Miyagi. Al momento, comunque, non vi sarebbero segnalazioni di danni o di feriti, e le autorità località si sono già messe in moto per cercare di capire se il terremoto abbia avuto un impatto sulle centrali nucleari dell’area. Il sisma è stato avvertito inoltre fino a Tokyo, dove gli edifici hanno oscillato in maniera evidente.

Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, sisma nella notte in Calabria

TERREMOTO GIAPPONE, PER IL JMA SCALA 5 SU 7

Stando alla Jma, la Japan meteorological agency, il terremoto di oggi in Giappone è stato di intensità 5 su una scala massima di 7 livelli, quindi un sisma decisamente importante. Facile associare tale notizia a quanto accaduto quasi esattamente dieci anni fa, lo scorso 11 marzo 2011, quando un violentissimo terremoto di magnitudo 8.9-9.0 gradi sulla scala Richter, il più potente mai registrato in Giappone e il quarto più potente di tutti i tempi, provocò un enorme Tsunami che interessò la costa nord est dell’isola nipponica, abbattendosi anche sulla centrale nucleare di Fukushima: fu un evento terrificante che provocò vittime e distruzione oltre a un disastro ambientale alla luce delle radiazioni emerse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA