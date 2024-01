Terremoto Giappone oggi magnitudo 7.5/ Allerta tsunami anche in Corea del Sud: evacuate zone a rischio

Una violenta scossa di terremoto si è verificata in Giappone a Capodanno 2024. Il sisma è stato di magnitudo 7.5 ed è avvenuto alle 16:10, quando in Italia erano le ore 08:10. L’epicentro è stato individuato a circa 40 chilometri a Nord-Est di Anamizu, in una penisola protesa nel mar del Giappone che si trova di fronte alle coste della Corea. L’ipocentro è stato localizzato invece a circa 10 chilometri di profondità. Dopo il terremoto, l’Agenzia meteorologica del Giappone ha diramato un’allerta tsunami. Infatti, sono previste onde fino a 5 metri di altezza sulle coste occidentali dell’isola Honshu.

Si tratta della parte opposta rispetto al terribile terremoto del 2011, quando una scossa di magnitudo 9.0 causò oltre 19mila vittime e uno tsunami che fu all’origine del disastro nucleare di Fukushima. La scossa principale di terremoto è stata preceduta due minuti prima da un sisma di magnitudo 5.5 e seguita da due altre forti scosse di 6.2 e 5.2. Al momento non sono emerse criticità negli impianti nucleari giapponesi, ha dichiarato un portavoce del governo di Tokyo.

TERREMOTO OGGI IN GIAPPONE: ALLERTA TSUNAMI ANCHE IN SUD COREA

Il portavoce giapponese ha aggiunto che prosegue comunque un attento monitoraggio della situazione dopo la violenta scossa di terremoto, infatti ha avvertito la popolazione di aspettarsi altre forti scosse. Inoltre, è stata disposta l’evacuazione delle zone più a rischio per le onde di maremoto e la popolazione è stata invitata a raggiungere posti sicuri dopo l’allerta tsunami. Nelle prefetture di Ishikawa e Toyama oltre 36mila abitazioni sono rimaste prive di energia elettrica. Il terremoto è stato distintamente avvertito anche a Tokyo, a 500 km di distanza dall’epicentro.

Per quanto riguarda l’allarme tsunami, alle ore 08:21 italiane onde anomale di 1,20 metri hanno raggiunto il porto di Wajima, nella penisola di Noto a nord della prefettura di Ishikawa. Tutte le autostrade della zona sono state chiuse al traffico. L’allarme è scattato anche in Corea del Sud, dove l’Agenzia meteorologica nazionale ha diramato l’allerta tsunami per il possibile arrivo di onde anomale fino a 30 centimetri di altezza tra le ore italiane 10:29 e 11:17. Allerta tsunami anche nell’isola russa di Sakhalin.

