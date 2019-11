Terremoto Grecia M 6.0/ Ultime scosse Ingv: sisma a Creta avvertito anche in Italia

Una violenta scossa di terremoto si è verificata stamattina sull’isola di Creta, in Grecia. Stando a quanto riferito dai professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, il sisma ha avuto una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 8:23 di oggi, mercoledì 27 novembre. Un movimento tellurico decisamente forte che è stato avvertito anche in numerose nazioni limitrofe, a cominciare dall’Italia, ed in particolare nelle regioni del sud. Come riferisce la sala sismica Ingv di Roma, il sisma è stato sentito a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme, in un raggio quindi di oltre 800 chilometri dall’epicentro. Anche in Turchia, Egitto e Libia ci sono state segnalazioni, a conferma della violenza del terremoto.

TERREMOTO A CRETA: TREMANO LE NAZIONI ATTORNO ALL’ITALIA

Il sisma di M 6.0 a Creta è stato localizzato in località Potamos, a circa 30 chilometri a ovest delle coste cretesi, e a 20 chilometri a sud di Antikithira (coordinate geografiche 35.65 gradi di latitudine e 23.25 gradi di longitudine), mentre la profondità è stata di 20 chilometri sotto il livello del mare. Al momento non si hanno dati in merito ad eventuali danni a edifici o strade, ne tanto meno feriti, ma il fatto che sia avvenuto al largo, potrebbe aver attutito i suoi devastanti effetti. Resta comunque il fatto che attorno alla nostra nazione si stanno verificando dei terremoti di importanza elevata, a cominciare da quello avvenuto nella notte fra lunedì e martedì in Albania, di magnitudo 6.5 gradi, che ha provocato più di 20 morti, 650 feriti, e numerosi dispersi. Ieri mattina è tremata anche la Bosnia, con un sisma di magnitudo 5.3 gradi.

