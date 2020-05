Terremoto in diretta tv, premier Nuova Zelanda sorride/ Video “Scossa niente male”

Pubblicità

Sta facendo il giro del web in queste ore il video dell’incredibile reazione avuta dal Primo Ministro Jacinda Ardern di fronte al terremoto che ha colpito la “sua” Nuova Zelanda. La donna era in collegamento televisivo, quando la terra ha cominciato a tremare con violenza, sorprendendola ma senza sconvolgerla. “Stiamo avendo un piccolo terremoto qui, una scossa niente male. Probabilmente potete vedere gli oggetti che si muovono alle mie spalle”, ha annunciato nel corso della diretta tv, sfoggiando un incredibile autocontrollo e non lasciando trasparire sul suo volto alcuna forma di preoccupazione o di paura. Un commento spensierato e ironico, condito da sorrisi ripetuti che sono particolarmente piaciuti agli internauti. E dire che il sisma non è stato di poco conto: stando ai valori registrati dalle apparecchiature dell’istituto geosismico americano Usgs, la scossa è stata “molto forte e prolungata” e la magnitudo del terremoto è stata di 5.8. L’epicentro è stato localizzato in mare, non troppo distante dalla città di Wellington. Più precisamente, il portale Geonet ha localizzato l’epicentro a 30 chilometri a nordovest di Levin, a una profondità di 37 chilometri; insomma, non proprio una scossetta di fronte alla quale restare impassibili, cosa che, invece, è riuscita benissimo al Primo Ministro Jacinda Ardern.





