Una violenta scossa di terremoto in Giappone si è verificata pochi minuti fa. Un sisma che inizialmente era stato classificato con una magnitudo di 6.9 gradi sulla scala Richter, ma che in seguito è stata aumentata a 7.1. Nel contempo le autorità hanno emesso un avviso di un possibile rischio di tsunami, con onde alte fino ad un metro, proprio a seguito della scossa di terremoto di oggi in Giappone. L’evento si è verificato al largo, in mare aperto, nella zona meridionale della nazione nipponica, non troppo distante da Kyushu.

L’ipocentro è stato invece localizzato a 30 chilometri sotto la superficie del mare. Il Giappone purtroppo non è nuovo a scosse di terremoto violente, visto che la nazione sorge sulla cosiddetta “cintura di fuoco” del Pacifico, che è considerata una delle zone dove si verificano i maggiori terremoti al mondo. Il più devastante sisma è stato quello avvenuto a marzo del 2011 quando si registrò una scossa di magnitudo 9.0, ma soprattutto uno tsunami che devastò tutta la zona costiera a nord-est, provocando la morte di 20.000 persone e dando vita anche al famoso disastro nucleare della centrale dio Fukushima.

TERREMOTO OGGI IN GIAPPONE: IL PRECEDENTE SISMA E I DETTAGLI

Nel 2024, invece, lo scorso primo gennaio, si era verificata una scossa di terremoto in Giappone di magnitudo 7.6 gradi che aveva provocato la morte di 241 persone. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto di oggi in Giappone è stato localizzato alle ore 9:42 italiane quando in loco era già pomeriggio, precisamente le ore 16:42.

Al momento non si registrano danni ne feriti ma attendiamo aggiornamenti nelle prossime ore per avere un quadro completo della situazione. La speranza ovviamente è che il sisma odierno non abbia visto il coinvolgimento di nessun cittadino giapponese e forse il fatto che sia avvenuto in mare aperto ha probabilmente “salvato” la vita a molti.

