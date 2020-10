Terremoto in Grecia e Turchia magnitudo 7.0/ Ingv, ultime scosse: trema l’isola Samos

Una scossa di terremoto si è verificata poco fa fra la Grecia la Turchia. Stando a quanto rivelato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento è stato di proporzioni importanti in quanto la prima magnitudo rilevata è stata di 7.0 gradi (anche se alcune testate parlano di 6.6) sulla scala Richter. Il terremoto è avvenuto alle ore 12:51 italiane, le 13:51 ora locale, ed è stato avvertito in numerose città della zona a cominciare da Atene, la capitale della Grecia. Le coordinate precise del sisma sono state 37.84 gradi di latitudine e 26.81 di longitudine, mentre la profondità è stata individua a 10 chilometri sotto il livello del mare. I residenti, che hanno ovviamente avvertito la scossa, sono scesi nelle strade spaventati, ma al momento non vi sono notizie di feriti, vittime, o di danni, e si attendono i prossimi minuti per avere aggiornamenti e dati più certi. Il terremoto, come spiegato dai colleghi di Sputnik, si è verificato 19 chilometri a nord dell’isola di Samos ed è stato avvertito anche a Smirne.

TERREMOTO IN GRECIA E TURCHIA: IL DEVASTANTE SISMA DI ATENE DEL ’99

L’ultima volta che un terremoto importante ha colpito la Grecia, ed in particolare Atene, è stato più di vent’anni fa, precisamente il 7 settembre 1999, quando, attorno alle ore 15:00 di pomeriggio si verificarono due scosse di magnitudo 5.9 gradi sulla scala Richter che fecero crollare alcuni palazzi in centro, con la rete telefonica ed elettrica che venne interrotta in numerosi quartieri. Quindici le vittime provocate da quel sisma, fra cui anche una bambina che morì dopo che crollò l’asilo nido dove la stessa si trovava. Un centinaio gli edifici che vennero danneggiati nella capitale greca, fra cui anche una fabbrica di medicinali, la Ricomex, che intrappolò una ventina di operai. Dopo quel sisma le abitazioni e gli uffici vennero ricostruiti in maniera antisismica per fare in modo che eventi del genero non si ripettessero più.



