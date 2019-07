Terremoto in Indonesia magnitudo 7.1/ Ultime scosse: paura sull’isola di Halmahera

Un nuovo terremoto scuote l’Indonesia. Pochi minuti fa, quando in Italia erano le 11:10 mentre nella nazione asiatica erano le 18:10 locali, una violenta scossa di magnitudo 7.0 gradi sulla Richter, ha fatto tremare la terra. Al momento non vi sono ancora notizie certe in merito a danni ad edifici, o a feriti, ma secondo gli esperti non sono da escludere problemi alle strutture, e persone coinvolte, vista l’importanza appunto del terremoto registrato. Secondo quanto fanno sapere i sismologi, la scossa ha avuto come epicentro la zona di Halmahera, l’isola maggiore dell’arcipelago delle Molucche, nell’oceano Pacifico, e la sua profondità, l’ipocentro, è stata di solo 10 chilometri, di conseguenza si è trattato di un terremoto superficiale e quindi ancora più avvertibile dalla popolazione. Numerosi coloro che si sono spaventati al tremore della terra, anche a centinaia di chilometri di distanza.

TERREMOTO IN INDONESIA MAGNITUDO 7.1

Quello dell’Indonesia di magnitudo 7.0 non è l’unico sisma significativo di oggi. Alle ore 7:39 italiane si era infatti registrato un terremoto di M 6.5 in Australia, in pieno oceano, mentre nella notte, un’altra scossa sulla penisola di Ryukyu, in Giappone, di magnitudo 6.0 (che tra l’altro susseguiva ad un altro terremoto sempre nella stessa zona avvenuto nella mattinata di ieri). In Indonesia, l’ultima scossa significativa è invece quella del sette luglio, magnitudo 6.6, e ancor prima del 24 giugno, di M 7.1. La cosa certa è che nelle ultime settimane i sismologi di tutto il mondo stanno registrando dei sisma decisamente importanti, tutti superiori ai sei gradi sulla scala Richter. Fra i più terribili quelli verificatisi la scorsa settimana in California, due scosse una dietro l’altra il 4 e 5 luglio di 6.6 e 6.8, che hanno provocato numerosi danni agli edifici e incendi, senza che comunque si siano verificati vittime o feriti. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti dalla scossa di oggi in Indonesia.

