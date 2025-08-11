Dopo il violento terremoto in Turchia di magnitudo 6.1 continua lo sciame sismico: secondo l'EMSC tra ieri e oggi ci sono state più di 200 scosse

Ha tutta l’aria di essere un lungo e importante sciame sismico quello attualmente in corso sul territorio di Ankara, conseguenza diretta del terremoto in Turchia che ieri pomeriggio ha raggiunto una magnitudo di 6.1 sulla scala Richter riaccendendo quella paura – mai veramente sopita – del sisma da 7.7 che nel febbraio di un paio di anni fa distrusse diverse città e causò migliaia e migliaia di morti.

Partendo dai dati prettamente scientifici, il terremoto in Turchia si è sviluppato nella serata di ieri attorno alle ore italiane 18:53 (le 19:53 per il fuso orario turco) e ha raggiunto una magnitudo – appunto – di 6.1 sulla scala Richter: secondo i dati del nostrano INGV la posizione precisa è stata localizzata alle coordinate 39.1043, 28.0354, poco distante dalla città di Akhisar con un ipocentro ad appena 9 km di profondità.

Secondo l’European-Mediterranean Seismological Centre, peraltro, dopo il violento terremoto in Turchia se ne sono sviluppati decine e decine di altri (nel momento in cui scriviamo il numero complessivo è già abbondantemente superiore al 200), fortunatamente tutti di entità nettamente inferiore: tra questa scosse di terremoto in Turchia, infatti, la più intensa si è fermata al grado – comunque importante – di 4.6 sulla scala Richter; mentre l’ultima (per ora) è stata rilevata alle 7:29 di questa mattina.

Il bilancio del terremoto in Turchia: almeno 16 edifici sono crollati e ci sarebbe stato anche un morto e 16 feriti

Com’è naturale e ovvio pensare, a causa del terremoto in Turchia tra la popolazione è scoppiato un vero e proprio panico con migliaia e migliaia di persone che anche a distanza di parecchie ore rifiutano di tornare nelle loro abitazioni per paura che possano crollargli sulla testa: paura, a tratti, giustificata perché ieri sera dopo il terremoto in Turchia da 6.1 di magnitudo sono crollati in totale almeno 16 edifici, tra i quali anche due moschee.

Bilanci – quelli del terremoto in Turchia – purtroppo ancora provvisori perché mentre che lo sciame sembra continuare incessantemente ormai da più di 12 ore possiamo immaginare che sorgeranno nuovi problemi; mentre in questo momento i media locali turchi riferiscono anche del recupero del corpo senza vita di una persona (non è chiaro se uomo o donna) e di almeno 29 feriti che sono stati portati in ospedale con ferite – fortunatamente – lievi.

I video del terremoto in Turchia e della distruzione dopo il sisma

More video showing the shaking from the M6.1 earthquake that hit Western Turkey… 📍 Kalemoğlu Villagepic.twitter.com/WX2Y5m8hHA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2025

🇹🇷⚠️ 𝗧𝗘𝗠𝗕𝗟𝗢𝗥 𝗘𝗡 𝗧𝗨𝗥𝗤𝗨𝗜́𝗔: Un sismo de 6.1 sacudió Balıkesir y se sintió fuerte en Estambul e Izmir. Edificios dañados y réplicas activan alerta. Autoridades instan a no entrar en estructuras afectadas.

Fuentes: AP

Like y Comparte 🔁 #Turkey #Earthquake #BREAKING pic.twitter.com/RapveJ4rSm — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) August 10, 2025