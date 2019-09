Terremoto Indonesia M 6.5/ Video, un morto e diversi feriti: paura ad Ambon

Nuovo tremendo terremoto avvenuto nelle scorse ore in Indonesia. In base alle rivelazioni effettuate, un sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter, ha colpito la nota nazione del sud est asiatico, e precisamente la zona della capitale provinciale delle isole Molucche, Ambon, una città di circa 400mila abitanti. La scossa è sopraggiunta alle ore 8:46 locali, quando in Italia era la notte fra mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, e in base alle prime indiscrezioni vi sarebbe almeno un morto e diversi feriti. La vittima sarebbe un insegnante universitario rimasto schiacciato dalle pareti dell’edificio dove si trovava per lavorare. Scene di panico in Indonesia, con le persone che sono corse in strada spaventate, e che hanno prestato soccorso ai feriti subito dopo il terremoto. Le informazioni che ci giungono restano comunque frammentate, e al momento non è stata resa nota una lista ufficiale dei danni, anche se le immagini che pubblicate tramite i video su Twitter e Youtube, mostrano edifici sventrati e strade interrotte da profonde crepe.

TERREMOTO INDONESIA M 6.5 VIDEO

In base a quanto specificato dai canali social dell’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV), l’epicentro sarebbe stato registrato in mare, a circa 33 chilometri di distanza da Ambon, mentre l’ipocentro, la profondità, si è avuto ad una ventina di chilometri sotto il livello dello zero. Dopo la prima importante scossa di magnitudo 6.5, altri due sisma hanno interessato la zona, due scosse di assestamento che avrebbero raggiunto i 5.6 gradi di magnitudo, quindi, decisamente importanti. Fra gli edifici danneggiati dalla furia dell’evento, anche l’ospedale della città che ha comportato l’immediata evacuazione dei pazienti, trasferiti temporaneamente in alcune tende allestite all’aperto, nel cortile dello stesso edificio. Crollata anche parte dell’università islamica, quella dove purtroppo è morto l’insegnante di cui sopra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA