Terremoto Indonesia: scosse 6.8 e 7.4/ Allarme tsunami a Sumatra e Giava dopo sisma

Due fortissime scosse di terremoto sono state registrate oggi in Indonesia. La magnitudo è stata di 7.4 e 6.8 sulla scala Richter. L’epicentro invece è stato individuato in mare, a sud ovest di Giacarta. Subito è stato lanciato l’allarme tsunami in Indonesia per una zona situata vicino alla città. Solo ieri in Cile un altro terremoto, sempre di magnitudo 6.8, aveva colpito il distretto di Pichilemu, ma fortunatamente senza provocare feriti. Oggi invece i due episodi che hanno colpito l’isola di Giava, facendo oscillare gli edifici nella capitale di Giacarta. Il centro di geofisica del paese ha parlato di una scossa di terremoto registrata alle 19.03 ora locale con epicentro a 147 chilometri a sud est di Sumur, nella vicina provincia di Banten e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Le immagini delle tv hanno mostrato persone in fuga, gente che scappava precipitosamente dai grattacieli al termine della giornata lavorativa.

TERREMOTO INDONESIA: SCOSSE 6.8 E 7.4 E ALLARME TSUNAMI

Il forte terremoto ha fatto oscillare gli edifici anche nella capitale di Giacarta. Le due scosse sono state violente. Dai primi rilievi delle agenzie di geofisica e vulcanologia l’evento sismico ha avuto magnitudo pari a 7.4 gradi della scala Richter, ma il nostro Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) sostiene che abbia avuto intensità inferiore a quella dichiarata dalle autorità locali. Si attesterebbe sui 6.8 gradi della scala Richter. Stessa magnitudo anche per l’Usgs, l’agenzia scientifica del Governo degli Stati Uniti per i terremoti, secondo cui la profondità dell’evento sismico è di 42 chilometri. L’evento sismico come detto si è verificato in acqua, ma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Non ci sono state comunque segnalazioni immediate di danni o vittime ma le autorità stanno ancora monitorando la situazione. Mentre c’è l’allerta tsunami.

