Terremoto M 2.0 Calabria/ Ingv ultime scosse, sciame sismico in quel di Cosenza

Scossa di terremoto avvenuto nella serata di ieri in Calabria. Come comunicato dai professionisti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, più comunemente noto Ingv, il sisma si è verificato nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno, in mare aperto. Le coordinate geografiche rilevate dalla Sala sismica di Roma, sono state di 39.76 gradi di latitudine e 15.32 di longitudine, con una profondità di 7 km sotto il livello marino. La scossa è avvenuta nel mar Tirreno meridionale alle ore 20:48 di ieri sera, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, un sisma quindi non importante, che non ha provocato danni a edifici o strade, ne tanto meno feriti. Nessun comune è stato interessato direttamente dal sisma in quanto il terremoto è avvenuto in mare aperto, mentre a livello di cittadine, Cosenza e Battipaglia si trovano nel raggio di un centinaio di chilometri. La Calabria ha tremato anche nel pomeriggio di ieri.

TERREMOTO IN CALABRIA: LA SCOSSA DELLE ORE 17:14

Poco dopo le 17, precisamente alle 17:14, un altro movimento tellurico è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in quel del mar Tirreno Meridionale. La scossa ha avuto le coordinate esatte di 39.72 gradi di latitudine e 15.47 di longitudine, con una profondità di 11 km sotto il livello marino. Si tratta di un territorio dove negli ultimi mesi sono state centinaia le scosse, nella provincia di Cosenza di fronte a Scalea. Anche in questo caso nessun danno ne ferito, ma è chiaro come vi sia in atto uno sciame sismico da settimane. Questi sono gli ultimi due terremoti significativi registrati dall’Ingv, tenendo conto che in precedenza ha tremato ancora la provincia de L’Aquila (ore 6:41 di ieri a Cagnano Amiterno) e quindi la provincia di Chieti (alla mezzanotte e 36 di ieri). In ogni caso i movimenti tellurici non hanno provocato danni ne feriti.

