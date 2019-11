Terremoto M 6.5 in Albania, Durazzo/ Ultime scosse Ingv, tre morti e 150 feriti

Nella notte appena passata si è verificata una violenta scossa di terremoto in Albania. I sismografi l’hanno classificata come di magnitudo 6.5 gradi sulla scala Richter, sisma che è avvenuto precisamente alle ore 2:54 locali, quando in Italia erano le 3:54 della notte fra lunedì 25 e martedì 26 novembre. Il terremoto ha interessato la costa settentrionale dell’Albania, vicino a Durazzo, una delle città più importanti della nazione. In base alle prime informazioni emerse, pare che tre persone abbiano perso la vita, mentre sarebbero 150 i feriti e un numero non precisato di dispersi. Moltissimi i danni provocati dal sisma, con case e palazzi crollati, ma anche strade e reti di comunicazioni distrutte. Le unità dell’esercito e della protezione civile sono al lavoro tra le macerie per cercare di trarre in salvo quanta più gente possibile, e stando a quanto scrive Repubblica, due bambini sarebbero stati tratti in salvo, mentre un uomo sarebbe morto gettandosi dal balcone di casa nel tentativo di fuggire al crollo della sua abitazione.

TERREMOTO IN ALBANIA AVVERTITO ANCHE IN ITALIA

Il sisma, vista la sua forza, è stato avvertito in maniera indistinta anche in Italia, ed in particolare in Puglia, Campania, Basilicata e Abruzzo. Michele Emiliano, il governatore pugliese, ha scritto così su Twitter: “La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti”. Non mancano poi le segnalazioni di gente comune, come ad esempio Rocco Nuzzo che scrive: “Fortissimo terremoto in Albania, avvertito anche nel Salento. Tanta paura”. Da Lecce, invece, Biagio Marzo posta: “Mai sentite in vita scosse così forti : tutto si muoveva”, “A Bari pure”, replica Mariangela Alliata, mentre Ilaria aggiunge: “È stata la scossa di Terremoto più forte e lunga che io abbia avvertito in tutta la mia vita, ho ancora il cuore a mille”. E ancora Giovanni: “Mi ha svegliato il rumore dell’armadio che ha vibrato per diversi secondi”. Infine Valentina Fischione: “Anche io l’ho sentito e sto a Napoli”. Sono attesi aggiornamenti per tutta la giornata odierna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA