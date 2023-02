Terremoto Macerata oggi, scossa di M 3.8/ Sisma avvertito in molte zone delle Marche

Nella giornata di oggi si è verificata una scissa di terremoto di magnitudo 3.8 gradi sulla scala Richter in provincia di Macerata, nota cittadina della regione Marche. Come si può leggere sul sito dell’Ingv, acronimo di Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato avvertito nel cuore della notte passata, alle ore 1:07 fra lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023, ed ha avuto una magnitudo di 3.8 gradi sulla scala Richter. Il terremoto di oggi è stato localizzato di preciso a tre chilometri a sud est del comune di Treia, nel maceratese, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 43.2920 gradi di latitudine, 13.3330 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

In zona troviamo Pollenza, Appignano, Tolentino e Urbisaglia, tutti comuni della provincia di Macerata, così come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma. La città più vicina è risultata invece essere Ancona, distante 39 chilometri dall’epicentro, con Foligno a 63, quindi Fano a 66, Teramo e Pesaro a 77 chilometri, poi Perugia a 79 e infine Terni distante 99 chilometri dall’epicentro. Il terremoto che ha colpito oggi Macerata rientra nella fascia “3.0–3.9”, che viene descritto come sisma “Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni”, ed in effetti non si sono registrati dei danni a vie di comunicazioni o edifici, ne tanto meno dei feriti o delle vittime.

TERREMOTO OGGI MACERATA DI M 3.8: UNA LIEVE SCOSSA ANCHE AD ANCONA

La cosa certa è che il terremoto di oggi in provincia di Macerata è stato avvertito in maniera indistinta in diverse zone della regione Marche, con segnalazioni che sono giunte dalle cittadine di Fermo, quindi Jesi, Ancona, Ascoli Piceno e numerosi altri comuni.

In queste ultime ore non si è registrata alcun’altra scossa di terremoto significativa in zona e l’unica che ha superato la magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter è stata quella localizzata alle ore 4:42 di oggi sempre nel comune di Treia, in provincia di Macerata. Un sisma di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, praticamente lo stesso epicentro dal precedente movimento tellurico.

