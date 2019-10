Terremoto magnitudo 2.0 Roma/ Ingv ultime scosse, sisma ad Artena

C’è stato un altro terremoto in Italia nelle ultime ore. L’ultimo sisma significativo si è verificato nel Lazio, in provincia di Roma. Come specificato dalla sala sismica capitolina dell’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, la scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata alle ore 13:27 di ieri, martedì 22 ottobre, in quel di Artena, in provincia di Roma. La scossa ha avuto una profondità, un ipocentro, pari a undici chilometri, con coordinate geografiche di 41.74 gradi di latitudine, e 12.94 di longitudine. Un sisma che ha interessato i numerosi comuni limitrofi ad Artena, come ad esempio Valmontone, Colleferro, Rocca Massima, Labico Segni e Lariano. Per quanto riguarda le città principali invece, nel raggio di una cinquantina di chilometri sono dislocate Fiumicino, Anzio, Pomezia, Latina, Aprila, Guidonia, Tivoli e Velletri.

TERREMOTO MAGNITUDO 22 SULLE ISOLE EOLIE

Sempre nella giornata di ieri l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva registrato un altro terremoto, questa volta in Sicilia e precisamente sulle Isole Eolie, al largo del mar Tirreno. La scossa è stata classificata come di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, e registrata alle ore 11:43 di ieri mattina, martedì 22 ottobre. Rispetto al sisma laziale, il terremoto siciliano ha avuto una profondità maggiore, pari a 162 chilometri sotto il livello del mare, mentre le coordinate geografiche sono state di 38.62 gradi di latitudine e 15.24 di longitudine. Le città più vicine alla scossa sono state invece Messina e Reggio Calabria, distanti rispettivamente 55 e 67 chilometri dall’epicentro. In entrambi i terremoti non si sono registrati danni alle strutture degli edifici ne tanto meno feriti.

