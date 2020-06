Terremoto Messico video, magnitudo 7.5 e allarme tsunami/ Paura anche nella capitale

Violenta scossa di terremoto in Messico e allarme tsunami in seguito al sisma. Al momento non ci sono indicazioni certe sulla magnitudo, anche se il presidente indica una di 7.5 sulla scala Richter, ma quel che è certo è l’epicentro a Oaxaca, a circa 700 chilometri dalla capitale messicana, e l’ipocentro che è stato individuato a 20 chilometri di profondità. La scossa avvenuta alle 10.30 ora locale è stata avvertita anche a Città del Messico ed è tanta la paura. Le immagini che arrivano dal Messico testimoniano infatti il terrore provato dalle persone, che hanno visto distintamente la terra tremare e la strada aprirsi. In questi minuti stanno crescendo le segnalazioni e le testimonianze sui social da persone del posto per il fortissimo terremoto che si è verificato vicino alla costa dell’Oceano Pacifico. Il terremoto ha colpito un’area relativamente disabitata della costa occidentale messicana, situata al largo del Golfo di Tehuantepec. Il villaggio più vicino è infatti quello di Santa Maria Zapotitlan, ma a Città del Messico gli edifici hanno ondeggiato e migliaia di persone sono scese in strada.

Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 23, 2020

TERREMOTO IN MESSICO E ALLERTA TSUNAMI

Gli allarmi sismici sono scattati in Messico a metà mattina: il preavviso è stato sufficiente per permettere alle persone di lasciare gli edifici e mettersi al sicuro. In alcune zone è stata tolta la corrente e al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti. Gli elicotteri in questo momento stanno sorvolando Città del Messico e le pattuglie della polizia stanno circolando con le sirene attive. Il terremoto, di magnitudo 7.5 sulla scala Richter, ha causato pochi gravi danni nella capitale, secondo Claudia Sheinbaum, sindaco della città, dopo un primo volo di ispezione nella zona. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAAA) degli Stati Uniti intanto ha emesso un allarme tsunami per le zone costiere del Messico, Guatemala, Honduras ed El Salvador in previsione del possibile arrivo di forti onde.

Pochi minuti dopo la notizia del terremoto, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha condiviso un video sul suo account Twitter che lo mostra mentre parla al telefono e rassicura: «Non è stato segnalato alcun danno. Ci manca la comunicazione con Oaxaca, abbiamo comunicato con altri stati. Faremo rapporto, restiamo calmi».

Mensaje al pueblo de México. pic.twitter.com/baBtlTl8UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 23, 2020

Footage from Mexico City after a magnitude 7.5 earthquake struck near the Mexican state of Oaxaca#Mexico pic.twitter.com/NAeR1j1ca3 — CNW (@ConflictsW) June 23, 2020





