Terremoto Napoli Campi Flegrei: una forte scossa stamane con una magnitudo di 4.0 gradi sulla scala Richter, ecco tutti i dettagli

Una forte scossa di terremoto Napoli Campi Flegrei si è verificata nella giornata di oggi, 18 luglio 2025. Si è trattato di un evento sismico che ha avuto una magnitudo importante, pari a 4.0 gradi sulla scala Richter, localizzata di preciso alle ore 9:14 di stamane e a 2,5 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato percepito dalla stragrande maggioranza delle persone, e su Facebook sono stati tantissimi i residenti che l’hanno segnalata come ad esempio chi ha scritto: “Anche a Pianura è stata sentita… è stata molto forte”, ma anche: “È stata fortissima mai sentita così pesante! Sentita Cavalleggeri”, e ancora: “Sentito fortissimo zona ospedaliera” e via discorrendo con moltissime persone che sarebbero scese in strada, spaventate dalla possibilità che la casa potesse crollare loro addosso.

Secondo quanto riferisce TgCom24 nella sua edizione online, la scossa di terremoto Napoli Campi Flegrei oggi sarebbe stata avvertita anche a Napoli, a qualche chilometro di distanza dall’epicentro, che invece è risultato essere lungo la costa di Bagnoli Dazio, a conferma della sua importanza. Per il momento comunque non si segnalano situazioni di particolare disagio, al di là del fatto che le persone, come detto sopra, sono scese in strada appunto spaventate.

TERREMOTO NAPOLI CAMPI FLEGREI, LE NUMEROSE SCOSSE DEGLI ULTIMI MESI

Resta il fatto che si tratti della terza scossa violenta degli ultimi mesi, tenendo conto che fra marzo e oggi ci sono state due scosse di terremoto con una magnitudo di 4.6 gradi sulla scala Richter, l’evento sismico più forte in assoluto da quando sono cominciate le rilevazioni della magnitudo, ovvero, 40 anni fa circa.

Attendiamo tutti gli aggiornamenti del caso dai Campi Flegrei, con gli uomini della Protezione Civile e le autorità, nonché gli addetti ai lavori, che stanno effettuando tutti i controlli del caso, a cominciare sui luoghi pubblici, per escludere che vi sia qualche situazione di grave pericolo per le persone: aspettiamo quindi novità che potrebbero arrivare già in mattinata.

