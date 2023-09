Terremoto Napoli, M 4.2 ai Campi Flegrei/ Tanta paura e gente in strada: “Nessun danno”

Andiamo a scoprire anche oggi, mercoledì 27 settembre 2023, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia ma anche all’estero. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato un evento tellurico ancora una volta a Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Una scossa di magnitudo 4.2 gradi sulla scala Richter che si aggiunge ai numerosi movimenti delle ultime settimane e che ha fatto preoccupare e non poco la popolazione locale.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Il terremoto di oggi è stato registrato come sempre dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) alle ore 3:35 della notte passata, fra martedì 26 e mercoledì 27 settembre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 40.8170 gradi di latitudine, 14.1560 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Pozzuoli, distante 6 chilometri, con Napoli più staccata a 9, quindi Giugliano in Campania a 13.

Terremoto oggi Padova M 2.2/ Ingv ultime notizie, ancora lievi scosse ai Campi Flegrei

TERREMOTO OGGI MESSINA, I DETTAGLI INGV

Come riferito dal Corriere della Sera, si tratta della scossa di terremoto più forte da 39 anni a questa parte mai registrato a Campi Flegrei. La gente, svegliata di soprassalto, si è riversata in strada temendo il peggio, ma in ogni caso la Protezione Civile, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina X ha fatto sapere che «dalle prime verifiche non risultano danni segnalati». Numerosi i messaggi sui social, da Facebook a Twitter, con centinaia di commenti del tipo «Svegliati dalla scossa!», «Sentito forte al Vomero», «Ci siamo vestiti, scendiamo in strada».

Terremoto oggi Messina M 2.1/ Ingv ultime notizie: sisma anche tra Svizzera e Francia

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, ha invece scritto: «È assolutamente comprensibile la paura. Ma voglio darvi un primo dato importante. Ad un’ora dalla scossa, non registriamo, qui a Bacoli, danni a cose e persone. In più, ho già contattato le istituzioni scientifiche, che riconducono usati fenomeno allo sciame sismico in corso. È iniziato ieri mattina. E durerà ancora. Lavoriamo per voi, con voi, giorno e notte. Resterò sempre qui ad informarvi, aggiornarvi».











© RIPRODUZIONE RISERVATA