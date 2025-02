FORTE TERREMOTO NAPOLI E AI CAMPI FLEGREI: I DATI

Paura a Napoli per una forte scossa di terremoto oggi registrata dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv alle ore 15:30. Il sisma è stato avvertito distintamente, infatti ci sono state diverse segnalazioni da diverse zone, a partire da quella dei Campi Flegrei. Ad esempio, ne sono partite dal Vomero fino alla zona orientale, così come da Posillipo e da Pozzuoli, passando per l’isola di Procida.

Stando alle prime stime fornite, l’epicentro è stato localizzato nella zona di Fuorigrotta, mentre per quanto riguarda l’ipocentro, è stato individuato a una profondità di due chilometri circa. Questo ha sicuramente inciso, visto che l’epicentro non era molto profondo. Comunque, sono state fornite anche le coordinate geografiche per localizzare precisamente l’epicentro: si tratta di latitudine 40.8100 e longitudine 14.1060.

Sui social hanno spiegato che la scossa di terremoto oggi a Napoli è stata “ondulatoria e sussultoria“, ma anche “abbastanza lunga“. Già nelle scorse ore vi avevamo parlato dello sciame sismico che è in atto oggi nella zona partenopea.

TERREMOTO NAPOLI: OLTRE 70 SCOSSE, CONTROLLI IN CORSO

Per quanto riguarda l’elenco dei Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro del terremoto Napoli, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ne ha stilato uno che comprende Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto, Marano di Napoli, Napoli, Qualiano, Calvizzano, Mugnano di Napoli e Villaricca.

Ci sono stati quartieri di Napoli, come Fuorigrotta e Bagnoli, in cui diverse persone in preda alla paura sono scese in strada, ma ci sono state anche richieste ai vigili del fuoco, ma non sono emerse notizie di danni, comunque sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile.

Il Comune di Pozzuoli, dal canto suo, è in stretto contatto con l’Osservatorio Vesuviano per monitorare la situazione, visto che nelle ultime ore è in corso uno sciame sismico di oltre 70 scosse di terremoto.