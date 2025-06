Terremoto oggi – martedì 10 giugno 2025 – nella notte appena trascorsa nella zona di Taurianova, nella Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria e precisamente alle 03:40 una scossa di magnitudo 2.2 della scala Richter si è verificata è a 10 chilometri di profondità, a nord-ovest del centro abitato, con coordinate geografiche 38.3817 di latitudine e 15.9895 di longitudine; si tratta di un sisma di bassa intensità, percepito debolmente da parte dei residente in alcune aree limitrofe, ma che non ha provocato danni né interruzioni.

Il terremoto oggi è stato individuato con epicentro a 4 chilometri da Taurianova, coinvolgendo indirettamente anche comuni come Rizziconi, Polistena, Cittanova e Gioia Tauro, che distano tutti meno di 10 chilometri dal punto centrale: parliamo di zone densamente abitate, che si trovano in un contesto geografico a rischio moderato ma conosciuto, dove fenomeni di questo tipo possono capitare e, come in questo caso, non hanno portato conseguenze.

Il terremoto oggi è stato avvertito da alcune città che hanno potuto percepire una leggera vibrazione, ma non si sono comunque verificati né feriti né danni materiali: suggeriamo comunque di non sottovalutare questi episodi, in quanto, anche quando le scosse sembrano leggere è importante mantenere le buone pratiche di sicurezza, come individuare in casa i punti più protetti, tenere libera la via d’uscita principale e controllare con una certa frequenza la stabilità di scaffali e pensili.

Terremoto oggi all’alba: seconda scossa nei pressi di Rizziconi, situazione sotto controllo

Terremoto oggi, poco dopo l’alba, con una seconda scossa che si è verificata nella stessa area, questa volta a sud-est di Rizziconi, sempre in provincia di Reggio Calabria: l’orario esatto è stato le 06:40, quando gli strumenti dell’INGV hanno rilevato un secondo sisma di magnitudo 2.0, anche in questo caso con profondità a 10 chilometri, e coordinate pari a 38.3903 di latitudine e 15.9803 di longitudine.

Parliamo di una zona poco distante da quella già colpita qualche ora prima, a conferma che il sottosuolo di quest’area della Calabria resta attivo e va tenuto sotto osservazione e la scossa, come la precedente, è stata avvertita in maniera molto debole e non ha causato danni: i comuni vicini all’epicentro del terremoto oggi – tra cui Taurianova, Gioia Tauro, Melicucco, Cittanova e Polistena – non hanno riportato situazioni di emergenza o disagi, né sono pervenute segnalazioni di interruzioni nei servizi.

Il terremoto oggi è stato classificato come superficiale e non preoccupante, ma rappresenta un’occasione per ricordare l’importanza di rimanere informati su cosa fare in caso di scosse più forti: suggeriamo di consultare sempre fonti ufficiali, come l’INGV, e di evitare il diffondersi di notizie non verificate e se ci si trova in casa durante un evento come il terremoto oggi, è preferibile non uscire di corsa ma ripararsi sotto un tavolo robusto o vicino a una parete portante, mentre chi si trova all’aperto deve mantenere una distanza di sicurezza da edifici, alberi e tralicci.