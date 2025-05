Un terremoto oggi – sabato 10 maggio 2025 – si è verificato nelle prime ore di questa mattina – precisamente alle 04:21 ora italiana – al centro del Tirreno Meridionale: si tratta di un sisma di magnitudo 2.7 della scala Richter localizzato a una profondità di 335 chilometri sotto il livello del mare: secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro del terremoto oggi si trova in mare aperto con coordinate geografiche 39.2157 di latitudine e 15.4508 di longitudine, in una zona in cui non sono presenti comuni italiani entro i 20 km mentre le città più vicine con oltre 50.000 abitanti sono Cosenza, a circa 70 km a est, e Lamezia Terme, distante 80 km.

Terremoto oggi, 9 maggio 2025 Isole Eolie M 2.1/ Ultime Ingv: seconda scossa di magnitudo 2.8

Il sisma di questa mattina, pur essendosi verificato in profondità e in mare aperto, ci invita comunque a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali: suggeriamo quindi di monitorare costantemente i canali dell’INGV e della Protezione Civile per eventuali aggiornamenti, specialmente se ci si trova in aree costiere o vicino alle zone dell’epicentro, ma anche se in questo caso non risultano segnalazioni di danni né di scosse avvertite dalla popolazione.

Terremoto oggi, 8 maggio 2025 San Cesareo (RM) M 2.9/ Ultime Ingv: scossa 2.5 a Verbicaro (CS)

Terremoto oggi: cosa sappiamo e come comportarci in caso di nuove scosse

Quando parliamo di “terremoto oggi” dobbiamo fare riferimento anche al contesto in cui ha avuto luogo il sisma: nella zona del Tirreno infatti, l’attività geologica è abbastanza frequente anche se spesso poco percepita e il fatto che la profondità del terremoto oggi superi i 300 km riduce sensibilmente il rischio per le aree costiere, ma non deve farci abbassare la guardia.

Dunque raccomandiamo di prendere ogni evento sismico come occasione per aggiornarsi sulle corrette pratiche di sicurezza e in caso di terremoto oggi o nei prossimi giorni, è utile tenere a portata di mano un kit di emergenza, informarsi sulle vie di evacuazione più vicine e sapere dove si trovano i punti di raccolta previsti dal proprio comune.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino mensile: 476 scosse, bradisismo in lieve diminuzione

Ricordiamo anche che l’INGV mette a disposizione un questionario per segnalare l’eventuale percezione del terremoto oggi, uno strumento importante per mappare con precisione le zone in cui la scossa è stata percepita: consigliamo a chiunque abbia sentito la scossa di contribuire compilando il modulo online.