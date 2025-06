Una scossa di terremoto oggi, mercoledì 11 giugno, si è verificata alle 03:21 (ora italiana) nella zona di Marcellinara, in provincia di Catanzaro: l’epicentro si trova a circa 3 chilometri a sud-ovest del paese, con coordinate geografiche 38.9143 e 16.4658 e una profondità di 11 chilometri, mentre la magnitudo è stata di 2.4 della scala Richter, quindi si tratta di un evento sismico lieve ma comunque percepibile, soprattutto da chi era sveglio in quel momento o si vive ai piani alti delle abitazioni.

La scossa di terremoto oggi è stata individuata dalla Sala Sismica INGV di Roma e, secondo i primi dati, è stata avvertita in diversi comuni nei dintorni, tra cui Settingiano, Tiriolo e Caraffa di Catanzaro, arrivando anche a Catanzaro città che è distante 11 chilometri dall’epicentro; a Lamezia Terme, che si trova a circa 14 chilometri, qualcuno potrebbe aver percepito una vibrazione leggera.

Il terremoto oggi ha interessato una zona densamente abitata della Calabria centrale, un’area dove sismi di questo tipo non sono rari anche se di solito non causano danni, e dove la popolazione è distribuita tra piccoli paesi collinari e città più grandi come Catanzaro e Lamezia; al momento non risultano danni segnalati, e la situazione è sotto controllo, ma è sempre utile sapere come comportarsi in casi come questo, motivo per cui suggeriamo di mantenere la calma, evitare di diffondere informazioni non confermate e, se si avverte una scossa, spostarsi in zone sicure della casa lontani da oggetti che possono cadere come mobili pesanti.

È importante anche non utilizzare l’ascensore e consultare le fonti ufficiali per avere aggiornamenti affidabili; i dati forniti sul terremoto oggi, infatti, sono ancora parziali e potrebbero essere aggiornati nelle prossime ore con nuove analisi da parte dell’INGV.

Terremoto oggi in Calabria: cosa sappiamo della scossa vicino Marcellinara

Il terremoto oggi ha coinvolto direttamente non solo Marcellinara ma anche numerosi comuni della provincia di Catanzaro, tutti entro circa 20 chilometri dall’epicentro e tra questi ci sono Amato, Miglierina, Settingiano, Feroleto Antico, Cortale, Pianopoli e Tiriolo, con una popolazione totale di oltre 250 mila persone se consideriamo anche i centri più grandi come Catanzaro e Lamezia Terme.

La scossa di terremoto oggi, anche se lieve, potrebbe essere stata percepita in maniera diversa a seconda della zona, dell’altitudine e del tipo di edificio, ma è importante ricordare che una magnitudo di 2.4 non rappresenta un pericolo per la sicurezza, anche se può creare un po’ di preoccupazione soprattutto se avvertita di notte; noi consigliamo comunque di adottare alcune semplici misure preventive che possono tornare utili in ogni occasione come conoscere i punti sicuri della casa, preparare una piccola scorta di emergenza e seguire sempre i canali ufficiali per restare informati.

Inoltre è utile compilare il questionario dell’INGV se si è sentita la scossa, perché questi dati raccolti direttamente dai cittadini permettono ai sismologi di avere una visione più chiaro dell’evento; il terremoto oggi non ha causato conseguenze degne di nota, ma è stato avvertito da migliaia di persone, e ci ricorda che anche le scosse più leggere fanno parte della realtà del nostro territorio, soprattutto in una regione come la Calabria dove l’attività del suolo non va mai sottovalutata e vi ricordiamo, inoltre, che restare informati e consapevoli, senza allarmismi ma con attenzione, è sempre la scelta migliore.