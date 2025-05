Un terremoto oggi – domenica 11 maggio 2025 – di magnitudo 2.1 della scala Richter si è verificato questa mattina (precisamente alle 07:39) nella zona sud-occidentale della Costa Calabra, tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria: il sisma – che è stato individuato a 49 km di profondità – è stato avvertito in modo leggero nei comuni che si trovano nei 20 km dall’epicentro, tra cui Falerna, Nocera Terinese e Gizzeria, dove le segnalazioni di residenti hanno confermato la percezione di moderate vibrazioni, anche se al momento non risultano segnalati danni a persone o edifici.

La profondità del terremoto oggi (superiore alla media) ha contribuito a mitigare i suoi effetti in superficie; i comuni più vicini contano complessivamente meno di 30.000 abitanti, mentre le città principali come Catanzaro (52 km a est) e Lamezia Terme (28 km a ovest) non hanno riportato nessuna segnalazione particolarmente allarmante.

Nonostante la bassa intensità, il terremoto oggi ci ricorda come la Calabria sia un’area vulnerabile dal punto di vista sismico in quanto si tratta di una regione caratterizzata da frequenti movimenti geologici soprattutto lungo l’Appennino meridionale: per questo, l’INGV invita chiunque abbia avvertito il terremoto oggi a compilare il questionario online, contribuendo a migliorare la mappatura degli effetti.

Terremoto oggi: consigli utili e monitoraggio continuo

In seguito al terremoto oggi, è opportuno ricordare alcune precauzioni basilari per affrontare eventuali future scosse: si suggerisce di mantenere la calma durante le scosse, allontanandosi da oggetti pesanti che potrebbero cadere, e di verificare, una volta terminata la vibrazione, l’integrità di strutture fragili come muri, caminetti o scaffali ed è inoltre consigliabile tenere a portata di mano una torcia, una coperta e una riserva d’acqua, specialmente nelle aree storicamente esposte a rischio sismico.

Anche se il terremoto oggi non ha generato allarmi specifici, la possibilità di repliche (remota al momento) non può essere esclusa: per questo, le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali della Protezione Civile e di evitare di intasare le linee telefoniche in caso di emergenze non urgenti, intanto, i sistemi dell’INGV continuano a monitorare la situazione analizzando i dati su coordinate e magnitudo.

Chi volesse visualizzare la localizzazione precisa dell’epicentro del terremoto oggi può consultare le mappe interattive su Google Maps o OpenStreetMap, strumenti utili per contestualizzare l’evento nel contesto geografico della Calabria – dove – soprattutto la presenza di rilievi montuosi influenza i movimenti del suolo, provocando frequentemente scosse di questa intensità.