Una scossa di terremoto oggi – giovedì 12 giugno 2025 – si è verificata nel tratto di mare a sud della Sicilia, nella zona del Canale di Sicilia meridionale con il sisma che ha avuto luogo poco dopo la mezzanotte, alle 00:55 ora italiana e la magnitudo è stata di 2.1 gradi della scala Richter, quindi si parla di un movimento piuttosto debole, avvenuto a una profondità di 74 chilometri; i dati sono stati rilevati dalla Sala Sismica dell’INGV, che ha individuato l’epicentro al largo, lontano dai centri abitati, con le coordinate 36.1150 di latitudine e 14.6663 di longitudine.

Non ci sono paesi o città vicini al punto preciso della scossa di terremoto oggi – le località più vicine, come Modica, Ragusa e Vittoria, si trovano a oltre 80 chilometri di distanza – quindi nessun comune italiano è stato direttamente coinvolto; nei casi come il terremoto oggi, vista la distanza dalla costa e la debolezza della scossa, è molto difficile che qualcuno se ne accorga, ma l’evento comunque viene registrato e seguito con attenzione.

Anche quando il terremoto oggi è così modesto, bisogna tenere a mente che l’area del Canale di Sicilia – anche se non risulta tra le più attive d’Italia – può subire piccole vibrazioni simili, è importante per ricordare che il monitoraggio resta sempre attivo e utile, anche se il suolo sembra tranquillo.

Quando parliamo del terremoto oggi, anche se è stato di bassa intensità e non ha causato danni, conviene sempre considerarlo un’occasione per informarci meglio su come comportarci, per cui vi suggeriamo, ad esempio, di segnalare eventuali vibrazioni percepite, anche minime, tramite i questionari che l’INGV mette a disposizione online: non serve essere esperti per dare un contributo utile, basta descrivere cosa si è sentito o visto, anche in poche parole.

La raccolta di queste informazioni aiuta chi studia i terremoti a capire meglio come si comportano certe aree, quindi ogni testimonianza ha valore; nel caso del terremoto oggi non ci sono state ripercussioni a terra, né segnalazioni particolari, ma chi si trova in barca o in zone costiere è bene che resti sempre aggiornato attraverso fonti affidabili, soprattutto in caso di nuove scosse ed anche se non è stato necessario attivare nessun tipo di allarme, è sempre buona norma sapere dove ci si trova, se si è in vacanza o lontani da casa, e cosa fare in caso di emergenza.

Raccomandiamo dunque di mantenere la calma, evitare di stare vicino a oggetti che possono cadere, seguire le istruzioni della Protezione Civile; il terremoto oggi è stato molto contenuto, ma ci ricorda quanto sia importante essere pronti a reagire, anche quando si pensa che non succeda nulla e sapere cosa fare è già un primo passo utile per affrontare ogni situazione con maggiore sicurezza.