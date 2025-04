Un terremoto oggi – alle ore 7.57 italiane – ha riguardato l’area di Spoleto e dei comuni limitrofi: con una magnitudo 2.5 e ipocentro a 10 km di profondità, la scossa è stata avvertita chiaramente in una vasta area dell’Umbria centrale, da Norcia a Trevi, da Foligno fino a Perugia e Terni con una latitudine di 42.7025 e longitudine di 12.7363.

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini: “Sbagliato cambiare vita per mia figlia”/ “Fatto per lei? Chi se ne frega"

Molti cittadini dell’area hanno descritto il terremoto oggi come un boato sotterraneo seguito da un tremore durato all’incirca 10 secondi, tempo sufficiente a far oscillare mobili e far cadere oggetti dagli scaffali.

I Vigili del Fuoco – allertati da diverse chiamate e segnalazioni – hanno immediatamente effettuato i sopralluoghi nelle zone più colpite, rilevando danni di lieve entità come crepe nei muri di vecchie abitazioni, distacchi di intonaco e qualche tegola divelta.

Luciano Garofano "Oggi si può risolvere caso Ciccio e Tore"/ "Non dimentico come morì il fratellino di Erika"

In seguito al terremoto oggi a Spoleto – dove l’epicentro è stato localizzato a pochi chilometri dal centro storico – la Protezione Civile ha attivato il monitoraggio degli edifici pubblici, mentre i sindaci dei comuni coinvolti hanno tenuto a rassicurare la popolazione: “Nessuna criticità strutturale, ma restiamo vigili”.

Terremoto oggi: il contesto geologico e i consigli per la sicurezza

Il terremoto oggi a Spoleto non è un episodio anomalo, ma rientra nell’attività sismica tipica di zona caratterizzata dalla presenza di faglie attive lungo l’Appennino umbro-marchigiano; gli esperti spiegano che la zona, classificata in categoria sismica 1 (la più elevata), è storicamente soggetta a movimenti di questo tipo, come testimoniato dai terremoti di Norcia del 1979 e quelli più recenti del 2016-2017.

Migranti in manette in Albania: i reati contestati/ Tra spaccio e omicidio, fino agli stupri

La profondità dell’ipocentro del terremoto oggi (10 km) ha diffuso la percezione della scossa – specialmente nei centri urbani costruiti su terreni argillosi o ghiaiosi, come Foligno e Trevi – e Protezione Civile raccomanda di mantenere la calma e seguire le norme antisismiche: ripararsi sotto architravi o mobili robusti durante le scosse, evitare scale e balconi, e verificare la stabilità di camini e strutture esterne.

Nel frattempo, prosegue l’analisi e la valutazione dei dati per escludere il verificarsi di possibile repliche di intensità maggiore.