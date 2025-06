Una scossa di terremoto oggi – venerdì 13 giugno 2025 – si è verificata questa notte nello Stretto, proprio tra Reggio Calabria e Messina e secondo quanto comunicato, il sisma è avvenuto alle 3:44 ora italiana, con una magnitudo di 2.7 grandi della scala Richter e una profondità di circa 55 chilometri, la quale, pur attutendo in parte l’impatto, non ha impedito alla scossa di farsi sentire chiaramente in molti centri abitati della zona, soprattutto nei paesi più vicini all’epicentro.

Terremoto oggi, 12 giugno 2025 Canale di Sicilia M 2.1/ Ultime Ingv: nessun comune entro 20 km dall’epicentro

Tra i comuni dove il terremoto oggi è stato percepito in modo maggiore ci sono Scaletta Zanclea, Alì Terme, Itala e Fiumedinisi, ma anche le città più popolose come Messina e Reggio Calabria hanno rilevato leggere vibrazioni, nulla che abbia provocato danni degni di nota ma che ha potuto generare comprensibile preoccupazione tra i residenti, soprattutto alla luce della frequenza con cui si verificano eventi di questo tipo in questa parte d’Italia.

Terremoto oggi, 11 giugno 2025 Marcellinara M 2.4/ Ultime Ingv: scossa avvertita anche a Catanzaro

Noi consigliamo, in situazioni come il terremoto oggi, di restare informati attraverso canali ufficiali, di evitare allarmismi inutili ma anche di non sottovalutare i segnali: in caso di nuove scosse, meglio non sostare sotto balconi o strutture instabili, tenere a portata di mano torce o dispositivi di emergenza e, se si vive in edifici vecchi, valutare con gli esperti la sicurezza della propria abitazione, perché la prevenzione parte anche da gesti semplici che tutti possiamo mettere in pratica.

Terremoto oggi nel Tirreno meridionale: una seconda scossa, questa volta in mare

Poco più di un’ora prima del terremoto oggi avvertito tra Sicilia e Calabria, un’altra scossa è stata rilevata – in questo caso il sisma è avvenuto in mare, nel Tirreno meridionale – dove alle 2:25 ha avuto luogo un sisma di magnitudo 2.0, profondo circa 129 chilometri, molto più distante dalla superficie rispetto al precedente – con le coordinate di latitudine e longitudine 38.4815, 15.4727.

Terremoto Campi Flegrei/ 148 scosse nell'ultima settimana, 3 sciami sismici e bradisismo stabile

Questa scossa di terremoto oggi, proprio per la sua profondità e per la posizione in mare aperto, non è stata avvertita dalla popolazione, né sono arrivate segnalazioni da parte dei comuni costieri, anche se la zona di riferimento resta sempre quella compresa tra la provincia di Messina e quella di Reggio Calabria; nel caso di eventi sismici profondi, come questo nel Tirreno, il rischio percepito è più basso ma la presenza di attività sismica resta un segnale da non ignorare né minimizzare.

Noi, da parte nostra, suggeriamo di non abbassare mai del tutto la guardia: sapere dove si trovano i punti sicuri in casa, aggiornare il piano di emergenza, informarsi su come comportarsi durante e dopo una scossa di terremoto oggi è fondamentale, anche in zone dove la quotidianità spesso ci induce a dimenticare che si vive su un territorio spesso coinvolto in questo genere di movimento geologici, anche se in modo lieve o da lontano.