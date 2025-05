Alle 06:49 ora italiana ha avuto luogo un terremoto oggi – giovedì 15 maggio 2025 – nella zona della Costa Garganica, in provincia di Foggia e secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV di Roma, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.5 della scala Richter e si è verificata a una profondità di 6 km (un livello che rende il terremoto oggi abbastanza superficiale e dunque facilmente percepibile dalla popolazione) e ha coinvolto diversi comuni tra i quali figurano San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena e anche le Isole Tremiti, tutti compresi nei 20 km dall’epicentro.

La scossa di terremoto oggi è stata avvertita anche in alcuni quartieri della città di San Severo, distante 30 km, e in misura minore a Manfredonia e Foggia (rispettivamente a 50 e 54 km) e secondo le ultime verifiche, non risultano danni a persone o cose ma la segnalazione di terremoto oggi resta aperta e nel caso in cui qualcuno l’avesse percepita, è utile contribuire compilando il questionario dell’INGV; nonostante la magnitudo moderata, ricordiamo che terremoto oggi non significa automaticamente pericolo ma è sempre importante restare aggiornati, specialmente in zone come il Gargano, un’area geologicamente vulnerabile.

Terremoto oggi: cosa sappiamo e come comportarci dopo la scossa nella zona del Gargano

Il terremoto oggi in provincia di Foggia è stato un evento che, pur non causando danni, ci ricorda di una zona in cui la sismicità fa parte della realtà quotidiana – soprattutto lungo aree costiere come quella garganica – e in particolare, il terremoto oggi registrato alle coordinate 41.9422 di latitudine e 15.4797 di longitudine con profondità di 6 km, rientra in quei fenomeni classificati a bassa intensità ma sufficienti a produrre vibrazioni brevi ma percepibili chiaramente.

Nei casi come il terremoto oggi raccomandiamo di restare calmi, evitare di usare ascensori e, se ci si trova all’interno di un edificio, allontanarsi da oggetti sospesi o mobili instabili e se invece si è all’esterno, è bene tenersi lontani da cornicioni o pali elettrici; ricordiamo che il sisma odierno non è stato un caso isolato in quanto la zona del Gargano è stata coinvolta recentemente da altri sismi di quest’entità e – per questo motivo – è sempre utile seguire fonti ufficiali come INGV e Protezione Civile per eventuali aggiornamenti.

La scossa di questa mattina ci invita anche a verificare – in famiglia o nei luoghi di lavoro – che siano chiari i comportamenti da adottare in caso di emergenza come sapere dove si trovano le uscite di sicurezza, avere un piccolo kit con torcia e acqua a portata di mano, controllare la stabilità di scaffali e pensili, tutti atteggiamenti che possono fare la differenza in condizioni di criticità; anche se questo sisma non ha prodotto danni, il terremoto oggi deve essere letto come un promemoria per rafforzare la nostra consapevolezza su questo genere di eventi.