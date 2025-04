Un terremoto oggi di magnitudo 4.8 è stata rilevato nella notte di mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 03:26 italiane (01:26 UTC) nel Mar Ionio meridionale: il sisma registrato dalla Sala Sismica INGV di Roma, ha avuto epicentro in mare aperto – a una profondità ipocentrale di 48 chilometri – con coordinate geografiche 37.5578 di latitudine e 16.0773 di longitudine.

Nonostante la distanza dalla costa, il terremoto è stato avvertito dai residenti in diverse città della Sicilia orientale e della Calabria meridionale: le zone più vicine all’epicentro con oltre 50.000 abitanti sono Reggio Calabria, a 72 km, Acireale (81 km), Messina (84 km), Catania (88 km) e Siracusa (89 km).

In queste zone – soprattutto nei piani alti degli edifici – il terremoto oggi è stato percepito chiaramente; al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma la situazione viene costantemente monitorata dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per eventuali repliche o sviluppi.

Terremoto oggi avvertito in Sicilia e Calabria: ecco cosa sappiamo

Il terremoto oggi ha coinvolto un’area geologicamente attiva e da sempre sotto osservazione per i suoi movimenti tettonici: il Mar Ionio, infatti, si trova tra le placche africana ed eurasiatica e la profondità di 48 chilometri ha fatto sì che la scossa fosse avvertita in un raggio ampio, senza però generare danni gravi.

Le autorità – in sinergia con la Protezione Civile e i centri sismologici – hanno subito attivato le i protocolli standard di verifica e controllo, escludendo al momento la necessità di evacuazioni o interventi di emergenza.

Al momento non sono stati registrati ulteriori eventi di rilievo successivi alla terremoto oggi, ma l’area resta sotto osservazione, raccomandiamo comunque di consultare il sito Ingv per aggiornamenti in tempo reale.